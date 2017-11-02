Бобруйскому водоканалу разрешили производить самогон 1 2.11.2017, 11:07

Однако алкогольный вряд ли появится в кранах жителей города.

Бобруйское унитарное коммунальное дочернее производственное предприятие «Водоканал» включили в перечень юридических лиц, осуществляющих производство оригинальных алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-центр инспекции МНС по Могилевской области.

Жители города, который надеются, что из их кранов потечет самогон (а именно он подразумевается под официальной формулировкой про «оригинальные алкогольные напитки»), будут разочарованы. Оригинальный алкоголь предприятие из Бобруйска будет изготавливать в ресторане и баре «Чырвоная вежа», а также на территории туристической базы отдыха в урочище Белый Берег.

Всего в белорусском перечне легальных производителей самогона и разнообразных настоек на его основе 16 организаций.