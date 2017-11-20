В Могилеве за ограбление банка со стрельбой задержали гражданина РФ 5 20.11.2017, 19:28

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28-летний россиянин пытался ограбить банк, угрожая пистолетом Макарова.

Сегодня, 20 ноября, около 15.00 неизвестный вошел в банковское отделение на улице Калиновского в Могилеве. Он был в маске. Угрожая пистолетом, мужчина стал требовать деньги. Пять человек оказались в заложниках. Злоумышленник потребовал автомобиль. Пытаясь скрыться от силовиков, нападавший отстреливался, но его ранили и задержали.

По предварительной информации, злоумышленник вошел в банк в маске, разбрасывая на ходу зажженные петарды. В руке у него был пистолет Макарова. Угрожая оружием, неизвестный стал требовать у кассира деньги, рассказала tut.by официальный представитель УСК Могилевской области Оксана Соленюк.

Сотрудница банка не растерялась и успела нажать тревожную кнопку. После она по требованию мужчины положила наличные в переданный им рюкзак. Прибывший наряд департамента охраны заблокировал двери отделения банка. Все, кто был внутри, оказались заложниками, а преступник потребовал дать ему автомобиль.

Требование вооруженного мужчины выполнили. В качестве заложника в машине находился первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома полковник милиции Александр Васильев, сообщили в МВД. Злоумышленник сел в машину, отъехал на ней около 200 метров от отделения банка. Во время погони мужчина отстреливался — он обстрелял машину сотрудников Департамента охраны. Тем пришлось применить табельное оружие. Раненого в ногу злоумышленника задержали и госпитализировали.

По данным МВД, с первых минут спецоперации в ее подробности был посвящен глава государства, который одобрил ее проведение.

— Установлено, что задержанный — гражданин Российской Федерации, у которого есть вид на жительство в Беларуси. В сентябре он приехал к матери, — уточнила Оксана Соленюк. Мужчине 28 лет.

По словам начальника областного управления СК Андрея Лиса, при нападавшем в рюкзаке обнаружено более 7 тысяч рублей, 150 долларов. Предположительно, это похищенные из отделения банка деньги.

Возбуждено уголовное дело за захват заложников. С сотрудницами банка работают психологи. Обстоятельства дела устанавливают.