Путин поручил готовить экономику к войне 23.11.2017, 7:56

3,386

Все предприятия РФ должны уметь в кратчайшие сроки перейти на «военные рельсы».

Все крупные предприятия в России, в том числе частные, должны быть готовы в кратчайшие сроки перейти на производство военной продукции и услуг для нужд армии. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса в Кремле, сообщает официальный сайт Кремля.

Возможность мобилизации гражданских ресурсов для военных задач уже отрабатывалась в ходе учений «Запад 2017», проходивших в сентябре на территории России и Беларуси, сообщил Путин: проверялись возможности обеспечить потребности армии «из местных ресурсов», были «отработаны вопросы передачи в состав Вооруженных Сил автотранспорта и техники гражданских предприятий, а также организации технического прикрытия транспортных коммуникаций».

Эта работа ведется с 2015 года, но в ходе учений «были выявлены определенные недостатки», признал Путин: чтобы их устранить, нужны «дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности».

«Способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время - одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства», - заявил президент.

К этому, по его словам, должны быть готовы не только стратегические заводы, но «все крупные предприятия независимо от формы собственности».

Отдельно необходимо «проанализировать возможности оборонных предприятий по оперативному наращиванию объемов производства военной продукции», заявил президент.

Напомним, на национальную оборону правительство в 2017 году выделило 2,876 трлн рублей. Это 17% от федерального бюджета, или каждый шестой потраченный государством рубль.

Год назад были подготовлены поправки, которые дали Минфину право в любой момент перераспределять на оборону или правоохранительную деятельность 10% всего объема федерального бюджета - без голосования в Госдуме, которого требуют все прочие изменения в параметрах казны.

Дебюрократизировать процесс и упростить процедуру нужно из-за изменения геополитической ситуации вокруг России, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.