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Активист из Барановичей: В обществе будет подъем

  • 6.11.2017, 16:59
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Важно распространять среди белорусов информацию про сталинские репрессии.

В Барановичах продолжилось почтение жертв сталинских репрессий.

Группа активистов убрала территорию возле Креста страданий, возложила цветы и поставила свечи. Второй раз мероприятие, организованное местным «Таварыствам беларускай мовы», произошло в расширенном формате со значительным количеством людей. Сначала греко-католический священник Евгений Малиновский отслужил панихиду у Креста страданий, люди возложили цветы, зажгли свечи, передает «Радыё Рацыя».

Затем в помещении прошла художественная часть воспоминаний о замученных и расстрелянных лучших людях Беларуси, говорит председатель Барановичского отделения «Таварыства беларускай мовы» Николай Подгайский:

- Мы впервые провели чествование памяти жертв репрессий в таком двойном формате. Сначала собрались у креста и помолились там, после устроили вечер. Вспомнили поэтов, прочитали их стихи, показали кино с воспоминаниями человека, отец которого был репрессирован.

На мероприятии были новые люди, среди них Александр Мачульский. Мачульский считает, что информация о замученных должна расширяться. Это может объединить людей:

- Когда я шел на это мероприятие, я говорил об этом своим знакомым и друзьям, они просили передать лампадки и свечи. Возможно будет подъем, если расширить эти знания.

Впервые в центре Барановичей крест-памятник жертвам сталинских репрессий был установлен активистами в 1992 году. Потом КГБ тайно перевез его на территорию бывшей тюрьмы НКВД "Кривое колесо" - подальше от людских глаз. Где крест стоит и сейчас. По книге Татаренко, там НКВДисты расстреляли с 1939 по 1941 год несколько тысяч человек.


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