Минский строитель: Лукашенко, уступи место! 1 6.11.2017, 18:21

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В стране должные пройти реальные выборы.

В редакцию сайта Сharter97.org поступило письмо работника СУ-25 МинскПромСтрой, который раньше обращался в связи с невыплатами зарплат и командировочных расходов после поездки в российский город Тула. Тогда благодаря оперативной реакции Сharter97.org рабочим вернули деньги. В этот раз рабочий пролил свет на очередные нарушения, которые допускает руководства предприятия:

«CУ-25 МинскПромСтрой снова увезли людей на вахту в город Тула, хотя не выплатили командировочные расходы за октябрь 2017.

Отвезли туда целую бригаду без командировочных денег. Уже на заводе «ТулаЧермет» начали сортировать людей на «приближенных» и «отдаленных», в чем по рассказу рабочих, принимали участие бригадир- Мицкевич и начальник участка Подобед.

«Отдаленных» отсортировали и не допустили до работы и для заселения в общежитие. Можно сказать, что выгнали на улицу белорусов без средств к существованию. Один из таких рабочих добирался в Беларусь передвигаясь более 1000 километров попутным транспортом с пересадками, без денег, не получив даже командировочных.

Рабочим не возвратили деньги доплату за ночные смены, например рабочим - Буслову и Микуличу и многим другим.

Расчетные по увольнению выплатили после выхода прошлой статьи , но только заработную плату - по минимальным расценкам, суточные при командировке или вахты так и не отдали по сей момент, тем самым нарушая 77-78 статью ТК РБ.

Сколько будут издеваться, вывозить из страны и выгонять белорусских работяг? При этом начальство не принимает никаких мер, так как результат нулевой.

Лукашенко, до вас никак не достучаться, пора бы уже вам обратить внимание на произвол таких предприятий, как СУ-25 МинскПромСтрой. А если вы не можете навести порядок в стране - уступите место для реальных выборов», - пишет работник СУ-25.