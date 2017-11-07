Как выглядит конь, который стоит дороже элитной квартиры в центре Минска 1 7.11.2017, 9:41

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Гордость столичного клуба «Табун» – чистокровный арабский жеребец Вальс.

Международные выставки-шоу лошадей в нашей стране проводятся каждый год. Алена Мороз не пропускает ни одной выставки породистых лошадей.

Гордость клуба «Табун» – чистокровный арабский жеребец Вальс. Конь серой масти стоит рядом, теплыми губами нащупывает угощение. Он – неоднократный призер и победитель выставок и соревнований. Последнее достижение – «серебро» на чемпионате России среди арабских скакунов, пишет sb.by.

Арабские лошади давно признаны эталоном. Чтобы сделать комплимент любой лошади, специалисту достаточно сказать, что у нее арабизированная голова.

Вальс же – даже среди «арабов» эталон. У него маленькая, изящная голова, большие глаза, длинная шея. Сам он поджарый, на тонких ногах. И в этом – главная загадка. При кажущейся хрупкости и декоративном изяществе чистокровные арабские скакуны невероятно выносливые. Любимые соревнования арабских шейхов – скачки по пустыне и жаре на длинные дистанции. Здесь их скакунам равных нет. За день они могут преодолеть 160 и больше километров и при этом не уставать. Вальс неоднократно принимал участие в таких испытаниях и выходил из них победителем.

Помимо Вальса на ферме Алены Мороз – еще 7 арабских скакунов. Путь к такой «коллекции» был непростой, признает хозяйка. Дело в том, что лошади этой породы невероятно дорогие. По объявлениям в газете «Из рук в руки» они не продаются, только через международные аукционы. Практически всегда и без того немалая начальная цена в результате торгов взлетает в десятки, если не сотни раз. Алене в некотором роде повезло. Она купила возрастных маток – кобыл, которым было больше 20 лет. Довольно старые, они уже не могли демонстрировать все качества породы, но шанс принести потомство еще оставался. Так и вышло.

Сколько стоит Вальс?

– Лошадь стоит столько, сколько за нее дают. А это решает исключительно аукцион. Своего лучшего жеребца мы никогда не пробовали продавать. Я не продаю свою лошадь, а значит, она нисколько не стоит. Но вот, разве что, для примера: в родословной моего Вальса есть два предка. Песняр был продан в США за 1 миллион долларов. Пеленга отдали в аренду за 2,4 миллиона долларов.