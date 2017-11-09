Лукашенко против тунеядцев 2.0 72 9.11.2017, 13:13

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Проект нового декрета находится на рассмотрении у Лукашенко.

Проект обновленного декрета №3 находится на рассмотрении в администрации Лукашенко, сообщила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич, пишет interfax.by.

"Обновленная версия декрета №3 находится в администрации Лукашенко", - сказала И.Костевич журналистам в четверг в Минске.

"Уже неоднократно говорилось, что обновленная версия декрета направлена прежде всего на содействие и стимулирование занятости. На активную политику занятости для тех граждан, которые действительно хотят работать", - напомнила министр.

Кроме того, она отметила, что в новой версии декрета предполагается "вывод из тени тех, кто занимается скрытой занятостью". " Чтобы вывести этих людей на рынок труда, мы планируем полное возмещение затрат, которые сегодня льготируются государством", пояснила И.Костевич.

Какие конкретно услуги будут полностью оплачиваться такими гражданами, предстоит еще решить, добавила она.