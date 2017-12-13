Принципы работы Роскосмоса: «Авось взлетит, небось не упадет» 6 Илья Вайцман

13.12.2017, 17:14

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Давайте, жгите дальше.

"Авария, произошедшая после запуска с космодрома "Восточный" 28 ноября, стала следствием ошибки в алгоритме разгонного блока "Фрегат", которую невозможно выявить существующими методиками", - заявил журналистам глава Роскосмоса Игорь Комаров.

Невозможно? Серьезно? Господин Комаров. Вы напрасно считаете всех окружающих идиотами. Перевожу на русский язык: нам предлагается поверить, что работу программы невозможно было просто смоделировать (прокрутить виртуальный пуск в компьютере), и что такие вещи, как неспособность алгоритма корректно работать при каком-то наборе исходных значений можно выявить только путем уничтожения многомиллиардного оборудования. Так это неправда.

Правда в том, что никто и никогда не исследовал эти алгоритмы и не моделировал их поведение при запусках. Вот, как раз с советских времен, когда они были разработаны (для других космодромов, и это правда) никто даже не пытался разобраться "как это работает". Тупо (да, опять слово "тупо") переписывали имеющийся код в каждое последующее изделие, не имея представления, что он и как делает.

"Авось взлетит, небось не упадет... Всегда же всё нормально было" - вот исчерпывающий перечень оснований для непроверки работы системы.

Ну что, гр. Комаров? Сэкономили копейки на ненужных процедурах, увеличивающих себестоимость пуска? Молод-е-ец.... Давайте, жгите дальше.

Илья Вайцман, «Фейсбук»