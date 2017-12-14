Биткоин потребляет почти столько же энергии, как вся Беларусь 5 14.12.2017, 22:42

3,144

По потреблению энергии криптовалюта в ближайшее время может даже обогнать нашу страну.

Биткоин по потреблению энергии почти сравнялся с Беларусью и в ближайшее время может обогнать нашу страну. Это следует из расчетов сайта Digiconomist, эксперты которого оценивают энергопотребление популярной криптовалюты, передает tut.by.

По оценкам специалистов, ежегодное потребление электроэнергии, необходимое для биткоина, сейчас составляет 32,73 тераватт-часа. Эта цифра сравнима с потреблением электроэнергии целой страны — например, Дании (33 ТВт·ч), Беларуси (33,8 ТВт·ч) или Болгарии (34,9 ТВт·ч).

Беларусь за весь 2016 год потребила 33,8 тераватт-часа электроэнергии по оценке Международного энергетического агентства. В данных Министерства энергетики этот показатель был выше — 36,3 тераватт-часа.

Энергия необходима глобальной сети компьютеров, участвующих в майнинге криптовалюты, эти цифры растут каждый день. По оценкам Digiconomist, к 2020 для майнинга биткоина понадобится вся электроэнергия мира.