Наталья Радина: «Партизан» сдался в плен? 35 19.12.2017, 14:16

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Наталья Радина

Работа в зоне .by сегодня для медиа означает еще большие ограничения и тотальный контроль.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина прокомментировала решение сайта «Белорусский партизан» после блокировки зарегистрироваться в зоне .by:

- Спешное решение коллег из «Белорусского партизана» в ответ на блокировку сайта зарегистрироваться в доменной зоне .by вызвало, честно говоря, недоумение.

Во-первых, это никак не отменило факт незаконной блокировки властями неугодных интернет-ресурсов, за что режиму придется отвечать и репутационно, и политически, и экономически.

Во-вторых, по логике, это никак не отменяет решение Министерства информации заблокировать интернет-ресурс, и смена домена в данном случае никак не может быть спасением.

В-третьих, реакция многих на решение сайта была такой: «Партизан сдался в плен». И, действительно, работа в зоне .by сегодня для медиа означает еще большие ограничения и тотальный контроль. Контроль за всем: контентом, финансированием, условиями найма и работы журналистов, условиями аренды помещения для редакции, а самое главное — контроль над доменным именем. Напрашивается рифма: «Подыхай в зоне .by». А если не хочешь подыхать — работай под их чутким руководством.

В тюрьме КГБ мне объясняли, как это должно выглядеть: обязательные встречи с кураторами из спецслужб, которые будут «подсказывать», как и что надо писать, чтобы снова не нарваться на неприятности, обязательно отчитываться, какие фонды помогают, отменить модерацию комментариев на сайте, чтобы их гэбэшная шушера гнобила людей еще и там.

Поэтому регистрация в зоне .by, а значит, возвращение в Беларусь для меня и сайта Charter97.org сегодня невозможны.

Коллеги из «Белорусского партизана» создали опасный прецедент: показали своим примером, что в случае нападения надо вместо борьбы быстро сдаться — авось, уцелеешь.

Как любил повторять Виктор Ивашкевич, партизанские отряды в гестапо не регистрировались. Да и в советские времена сила радио «Свобода/Свободная Европа» была в том, что оно было неподцензурным и, несмотря на «глушилки», доносило до людей свободную информацию.