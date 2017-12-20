В Минтрансе рассказали, как «перераспределят» дорожный налог 20.12.2017, 10:22

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Сбор денег отдадут на откуп местным «феодалам»?

Полученную госпошлину за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, могут перераспределить на местные дороги. Об этом представитель Минтранса рассказал во время дискуссии в прямом эфире tut.by.

Один из основных спорных моментов существования «дорожного налога» — это распределение собранных с автомобилистов средств. Как известно, часть полученных денег идет в республиканский бюджет, часть распределяется между бюджетами областей, а часть средств шла на строительство МКАД-2.

Во время дискуссии, на которой представители Минтранса и УП «Белгостехосмотр» обсуждали саму процедуру техосмотра и возможность ее изменения, начальник сектора транспортной безопасности Министерства транспорта и коммуникаций Павел Бречко отметил, что сейчас разрабатывается несколько предложений по изменению «дорожного налога». Одно из них — перераспределение средств.

— Насколько мне известно, уклон будет на местные дороги. Если раньше средства шли на республиканские дороги, то сейчас на местные.

В последнее время все больше белорусов отказываются от прохождения обязательного техосмотра, поскольку для этого необходимо сначала уплатить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

По данным УП «Белтехосмотр», за 11 месяцев 2017 года на техосмотр прибыли 1 253 118 автомобилей. Это треть всех зарегистрированных автомобилей в Беларуси, включая личный и коммерческий автотранспорт.