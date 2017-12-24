Белорусская студентка в Португалии: Общежитие похоже на мини-отель 2 24.12.2017, 9:29

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ФОто: onliner.by

Татьяна из Минска рассказала о своей студенческой жизни в Лиссабоне.

Татьяна окончила университет в Беларуси и хотела поучиться в магистратуре где-нибудь за границей, но мечты специалиста по бизнес-администрированию уперлись в действительность: нужно было отработать два года по распределению. После этого девушка все-таки вернулась к давней затее и принялась искать зарубежные программы по обучению. Так она оказалась в теплой и красивой Португалии, пишет onliner.by.

— Решила подаваться на разные программы. Выбирала страну, которая была бы не совсем похожа на Беларусь. При этом искала именно Европу. Раньше ездила на год в Турцию в рамках обмена опытом. По-моему, это интересная страна для отдыха, но не для жизни. Так я пришла к Португалии и маленькому городку Лейрия. Поступила на программу «Международный бизнес», она длится два года. Первый год — сугубо курсы, после чего начинается написание магистерской работы.

ФОто: onliner.by

Квартирный вопрос

Иностранцы могут учиться в Португалии на платной основе, причем это будет дороже, чем для местных жителей. Но Татьяна получила стипендию на образование в государственном вузе и за магистратуру уже не платила.

Университет предоставил общежитие. Оно понравилось Татьяне больше, чем студенческие общаги в Беларуси:

— Я минчанка, поэтому во время учебы жила в квартире. Но бывала в наших общагах, могу сравнивать. Здесь общежитие частное, поэтому условия очень хорошие: два человека в номере, включена уборка. По сути, мини-отель для студента. В месяц стоило это примерно €150. За такую сумму можно было бы и комнату снимать в Лейрии.

По меркам Португалии выходит дешево, но в Лиссабоне ценник был бы другим. Например, однокомнатная квартира в столице обойдется примерно в €600, и это практически нижняя планка. Комната в Лиссабоне стоит порядка €300.

ФОто: onliner.by

Из-за высоких цен на жилье люди стараются покупать квартиры и дома не в самом Лиссабоне, а в пригороде. Непосредственно в столице жилье обойдется не менее чем в €150 тыс.:

— Для португальцев это очень дорого. Они говорят, еще год назад такого не было. Цены сильно взлетели. Поэтому большой спрос на аренду: квартиры сдаются буквально за полчаса. Видишь объявление, которое опубликовали тридцать минут назад, звонишь — а там говорят, что квартира уже снята. Многие сдают в частном порядке, без агентств: не хотят оформлять контракты и платить дополнительные налоги. Судя по разговорам, для лиссабонцев недвижимость стала самой насущной проблемой.

— Учеба как-то отличается от того, что было в Беларуси?

— Да, здесь все по-другому. В Беларуси хорошее образование, но оно все равно больше нацелено на теоретические знания. А здесь ты делаешь какие-то реальные проекты, ездишь на предприятия, должен брать у кого-то интервью. Все нацелено на то, чтобы подготовить тебя к будущей работе. Преподаватели всегда готовы помочь, у них есть часы вне занятий, когда могут тебя принять, ответить на любые вопросы. Но тот курс, который проходила я, направлен на образование работающих студентов. То есть он был вечерним — с семи до одиннадцати. Для меня это отлично: был целый день, чтобы съездить на пляж (смеется).

Трудоустройство эмигранта

ФОто: onliner.by

— Реально такую учебу совмещать с работой?

— Да. На втором году обучения у меня было только написание тезиса — это что-то вроде диплома. Уже никаких занятий не было, и я решила, что Лейрия дала мне все, что могла. Найти работу там непросто, особенно для иностранцев.

— Почему так?

ФОто: onliner.by

— Это маленький город. Жители не склонны давать работу иностранцам, когда могут обеспечить трудом и зарплатой местного человека, которого хорошо знают. Поэтому я решила поехать в Лиссабон. Начала искать работу, и довольно быстро все получилось.

Искала, как и все, по сайтам с вакансиями. Пыталась найти работу с русским языком, в некоторых сферах это даже требуется. В итоге устроилась в агентство по цифровому маркетингу, работаю с русскими и английскими клиентами. Поиски заняли около двух недель. Многие говорят, что мне повезло: некоторые, особенно иностранцы, ищут работу месяцами.

— Как вообще относятся к приезжим?

ФОто: onliner.by

— По-разному. Думаю, как и везде. Здесь много русскоговорящих, потому что приезжает масса людей из Украины. Белорусов практически нет, русских тоже мало. Говорят, много украинцев приехало около десяти лет назад — видимо, тогда им было просто это сделать. Конечно, есть и нелегалы: приезжают по туристической визе, а потом остаются и пытаются легализоваться. Это очень интересный процесс, к тому же все можно сделать официально.

Люди пытаются найти рабочий контракт либо открыть свою фирму. Далее шесть месяцев нужно платить налоги, и потом можно подавать документы для оформления вида на жительство. Но это дорогой вариант: нужно создать компанию, предоставить рабочие места. Поэтому в большинстве случаев иммигранты ищут контракт, а это сложно: никто не хочет брать нелегалов.

«Проще пойти в частный медцентр и заплатить»

ФОто: onliner.by

Компания предоставила Татьяне медицинскую страховку: девушка оплачивает только 20% от стоимости услуг. Сам визит к врачу похож на то, как дело обстоит в Беларуси: направление к специалисту и высиживание в очереди.

— Проще пойти в частный медцентр и заплатить за консультацию. Стоит визит около €60, но это зависит от специализации и конкретного госпиталя, — заключает Татьяна.

На жизнь в Лиссабоне, говорит белоруска, нужно не меньше тысячи евро в месяц.

— Русский язык много где нужен в Португалии?

ФОто: onliner.by

— Он здесь востребован. Вообще, работодатели заинтересованы во всех необычных языках (а русский здесь считается именно таким). Английский же все знают. В моей компании, например, общение происходит на нем, а не португальском.

Иностранцам можно работать по студенческой визе, но для этого нужно получить разрешение на работу:

— Это просто: берешь контракт у работодателя — и все. К тому же работа не мешала учебе, поэтому противоречий не было. Вот уже два года, как я работаю в этой компании. После окончания учебы можно получить годовой вид на жительство, чтобы ты мог найти работу.

ФОто: onliner.by

— Университет как-то помогает с поиском работы?

— Не особо. В последний год обучения студентам предлагают выбрать: писать научную работу или проходить стажировку. Если выбираешь последнее, то вуз помогает найти подходящее место с тем расчетом, что студент там же и останется работать. Компании подают заявки на такие стажировки, и получается, что зарплату в первое время будет платить государство. Многие студенты даже соглашаются на бесплатную работу, чтобы получить опыт и выгоднее смотреться на бирже труда.

Теплый климат и побережье влияют на общий стиль жизни португальцев. Татьяна говорит, пунктуальность и обязательность — понятия, мало знакомые местным жителям:

— Один раз опоздала на занятие на 25 минут, влетаю в аудиторию — а там еще никого нет. Бюрократические вопросы занимают очень много времени, просто потому что люди могут устроить часовой перерыв на чашечку кофе. И им все равно, что вы стоите и ждете.

— Обратно не тянет?

ФОто: onliner.by

— Меня часто спрашивают, когда уже я вернусь, не надоело ли мне здесь. Честно говоря, нет, не надоело. Пока что все устраивает. А дальше посмотрим, как оно будет. Конечно, скучаю по родителям, друзьям, каким-то банальным вещам: еде, например. В Беларуси и здесь у меня схожие сферы работы, но в Португалии намного больше перспектив, а своей зарплатой я могу обеспечить себя значительно лучше, чем это получалось в Минске.