Белоруска в Вене: В Австрии принято здороваться даже с дворниками на улице 20 28.12.2017, 11:28

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Виктория Мысливец проживает за границей около 15 лет и уже является гражданкой Австрии.

Виктория Мысливец родилась и выросла в Бобруйске. Здесь она занималась в студии моды – готовилась стать профессиональной моделью. После школы Виктория планировала поступить в лингвистический университет в Минске. Но судьба сложилась иначе. Девушка уехала жить в Австрию. Она проживает за границей около 15 лет и уже является гражданкой Австрии. Девушка рассказала «ВБ» о жизни в этой стране и своих наблюдениях.

Работа

Виктория живет в Вене и работает в модельном бизнесе. Закрепиться в этом мире было очень нелегко, вспомнила она. Девушке пришлось даже перекраситься из брюнетки в блондинку, чтобы конкурировать с австрийками.

– Во время просмотров мне часто говорили, что все прекрасно, вот только цвет волос нужно изменить. В один момент я решила его поменять: нашла хорошего парикмахера и стала блондинкой. После этого мне стали предлагать работу.

Язык

Вика свободно разговаривает по-немецки. Язык учила на курсах в Австрии. Признается, что теперь на немецком она думает чаще, чем на русском языке.

В Австрии есть несколько диалектов, иногда сами австрийцы из разных регионов не понимают друг друга.

Культурная жизнь Вены

– Говоря о Вене, у нас сразу возникает ассоциация с оперным театром. Но я в венскую государственную оперу никогда не ходила.

Опера, как одна из самых популярных культурных достопримечательностей, привлекает массу туристов. Виктории же нравится быть подальше от большой группы людей.

– Мне больше понравилось кабаре в Вене: шикарный зал, талантливые артисты, вкусная еда.

Девушка любит часто выезжать на каникулы в другие страны, например, экзотическую Индонезию.

Кухня

Австралийская кухня очень нравится бобруйчанке. Излюбленное блюдо – шницель. Австрийцы мясо для шницеля еще и панируют перед обжаркой. Вкусно готовят стейки с подливой из черного перца, отметила девушка. Австрийцы большое внимание уделяют подаче блюда, ведь чтобы насладиться приемом пище, блюдо должно быть и красиво оформлено.

Рестораны открыты до 22 часов. Можно в любое время в течении дня прийти и покушать. Только в Вене нужно заранее бронировать столик, особенно в летний сезон.

Виктория поделилась рецептом своего любимого напитка: «Для приготовления коктейля вам нужно всего лишь смешать пол бокала красного вина с таким же количеством кока-колы. В дорогом ресторане лучше не просить смешивать вам эти ингредиенты, вас просто не поймут. А вот в заведении попроще, как гостевой домик в горах, можете смело заказывать».

Чего не хватает в Австрии

В Вене есть русские магазины. Человек, приехавший из Беларуси, России или Украины, без особых сложностей может найти свои любимые продукты в этих магазинах.

– Я часто покупаю семечки. Люблю очень сало, селедку, малосольные огурцы.

Неудобно, что даже продуктовые магазины достаточно рано закрываются, по словам девушки, после 19.00 в Австрии вообще сложно купить что-либо. Только работают небольшие магазинчики, которыми владеют эмигранты. В воскресенье – коммерческие объекты вообще закрыты.

Транспорт

В Вене удобнее всего передвигаться на метро. У Виктории есть машина, но она предпочитает метро.

– За пятнадцать минут я в центре города. А на машине всегда сложно с парковкой. Один час в подземном гараже стоит 4 евро.

Разница менталитета

Виктория считает австрийцев очень дипломатичными, улыбчивыми и гостеприимными. Но при этом сложно понять, что они думают о человеке на самом деле. В Бобруйске же Вика замечает слишком много хамства, недоброжелательного отношения. Даже в той же сфере торговли.

– Мне очень странно заходить в магазин, где продавцы не говорят ни здравствуйте, ни до свидания. В Австрии принято здороваться даже с дворниками на улице.

Также девушка очень удивляется, почему, когда переходишь дорогу, в Бобруйске не благодарят жестом руки. За долгие годы жизни за границей у нее уже выработалась эта привычка, а вот в Бобруйске на такой жест как-то странно реагируют, призналась Вика.

Хотелось бы вернуться в Бобруйск?

Вика приезжает в Бобруйск раза четыре в год, чтобы увидеть родственников и пообщаться с друзьями. Но возвращаться навсегда она не планирует.

– Иногда на меня находит момент ностальгии. Это случается совершенно неожиданно. Когда я услышу запах скошенной травы, например. Да, мое сердце навсегда осталось в Бобруйске, но душой я уже в Австрии.