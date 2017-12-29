«Новогодняя трагедия»: в минском магазине обрушились полки с алкоголем 45 29.12.2017, 17:28

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Фото: t.me/koko_by

На полу оказалось несколько десятков бутылок с вином.

Абсолютно трагический случай произошел в минувшее воскресенье в одном из минских продовольственных магазинов. Посреди торгового зала обрушились полки с алкоголем. На полу оказалось несколько десятков бутылок с вином, передает «Еврорадио».

Такие фото под Новый год — просто ад для потребителя! Первыми на «новогоднюю трагедию» обратили внимание в телеграмм-канале фудхантеров «Мерзкий Кокобай». Посмотрите: одна из бутылок чудом удержалась на месте, оставшись стоять на полке. Вот это воля к жизни!

Фото: t.me/koko_by

Где произошла эта катастрофа? По сведениям журналистов, фото сделано в магазине Bigzz на пересечении Логойского тракта и МКАД. В магазине происшествие подтверждают, но рассказывают неохотно, мол, «зачем выносить сор из избы».