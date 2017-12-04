Белорусские рабочие вынуждены работать в холодных цехах 11 4.12.2017, 11:34

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У предприятий из-за долгов нет денег на отопление.

Профсоюзы начинают мониторинг температурного режима на предприятиях

Ноябрь демонстрировал вполне сносную погоду – с температурой, на пару градусов выше прошлогодней, без буранов и пронизывающих ветров. Правда, этот факт не мог радовать работников тех предприятий и организаций, где все еще не включено отопление. Одно дело наблюдать промозглую осень из окна уютного офиса, и совсем другое – чувствовать ее кожей, отрабатывая смену в промерзлом цехе, пишет сайт 1prof.by.

В Федерацию профсоюзов Беларуси уже поступило несколько обращений по поводу несоблюдения температурного режима на рабочих местах. Позиция ФПБ в данном случае однозначна: наниматель обязан обеспечить подчиненным условия труда, предусмотренные законодательством.

Долги приморозили

Даже на Минском автозаводе отопление включили буквально на днях. На Минском заводе автоматических линий имени П.Машерова его нет до сих пор. Как рассказали в администрации этого предприятия, к отопительному сезону все готово, дело за деньгами – завод задолжал энергетикам за поставки тепла порядка 230 тыс. рублей, и для того, чтобы тепло «пошло» по батареям, нужно заплатить хотя бы 100 тыс. рублей, которых пока нет (сейчас изыскиваются средства на погашение зарплатных долгов).

На заводе говорят, что сложившаяся ситуация — следствие трехкратного скачка доллара, когда стал практически неподъемным земельный налог, привязанный к валюте и рассчитанный по увеличенному коэффициенту. Кроме всего прочего, предприятие имело обязательство по контрактам в российских рублях и в силу курсовой разницы работало себе в убыток.