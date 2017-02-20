Песков: Встречи с Лукашенко нет в графике Путина

Песков: Встречи с Лукашенко нет в графике Путина25
- 20.02.2017, 14:28
- 2,020
В Кремле заявили о частном визите правителя в Сочи.
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко - в ближайшее время в Сочи не запланирована, сообщает tass.ru «На ближайшие дни пока, насколько мы понимаем, графики глав государств - они переполнены, - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - У Путина, по крайней мере (переполнен график), и встречи такой не значится».
Сам Путин пока не собирается в Сочи.
«На этой неделе не запланированы (поездки главы государства в Сочи)», - сказал Песков.
Он подтвердил, что Лукашенко находится в Сочи, однако это частная поездка.
«Вместе с тем, безусловно, продолжается работа по согласованию сроков проведения Высшего госсовета России и Беларуси», - добавил представитель Кремля.
Как ранее сообщал сайт Charter97.org, белорусский диктатор проведет в Сочи всю следующую неделю.