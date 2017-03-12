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Будем вместе, и Беларусь станет свободной

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  • Евгений Афнагель
  • 12.03.2017, 8:18
  • 7,287

Перемены ждут нашу страну уже в этом году.

Перед любой акцией принято обсуждать цели и задачи, ради которых она проводится, звать на нее людей, объяснять, зачем на нее нужно идти. День Воли, до которого осталось две недели, - исключение. Понятно, что 25 марта в центре Минска в любом случае будут десятки тысяч белорусов и понятно, зачем они туда придут. Спасибо людям за распространение информации об акции, БТ - за рекламу и властям - за то, что довели народ до ручки.

Подавляющее большинство тех, кто выходит на улицы на протяжении последних недель, — люди, ранее почти не принимавшие участия в протестах. Такая же ситуация будет и в День Воли в Минске. Поэтому мне бы хотелось обратиться к тем, кто имеет неоценимый опыт организации и проведения акций протеста - к активистам демократических организаций, которые выходили на улицы на протяжении последних 20 лет. Ваша помощь и поддержка сегодня нужна, как никогда ранее.

Недавно мы отметили 15 лет с того дня, когда в Беловежской Пуще собрались около 50 человек со всей страны и создали «Зубр» - наверное, самое яркое молодежное движение в новейшей истории Беларуси. После были миллионы листовок и наклеек, тысячи новых участников сопротивления, сотни уличных акций и перфомансов, три Площади. Нам есть, что вспомнить, правда?

Но в этих воспоминания пока нет самого главного — свободной Беларуси.

Посмотрите, что происходит вокруг сегодня. Экономика на дне, скрытая безработица, ненависть и к властям, которая бьет через край, массовые протесты. Белорусы в Минске, в областных центрах, в небольших городах и поселках, по всей стране выходят на улицы и требуют перемен. Страх, который насаждался на протяжении десятилетий, исчез за считанные дни. Люди, наконец, поверили в свои силы, поняли, что могут говорить с властями на равных, требовать и добиваться выполнения своих требований.

Вспомните, ведь раньше такого не было. Мы выходили на улицы, чтобы защитить честь народа, выходили, понимая, что добиться перемен поможет только чудо. И все-равно выходили.

Чудо произошло. Белорусы рассердились не на шутку и заявили, что дальше так жить нельзя. Перемены ждут нашу страну уже в этом году. Без нашей борьбы, возможно, этого чуда не было бы. Но теперь, может быть в последний раз, вам стоит вспомнить былую славу, отложить дела и выйти на акции, которые будут проходить в ближайшие месяцы. Это нужно сделать по трем причинам.

Во-первых, вы можете и должны стать примером для людей, которые сейчас присоединились к протестам. Ваше мужество, организованность, знания и опыт — залог успеха любой массовой акции. Во-вторых, нам всем вместе стоит завершить то, о чем мы говорили 15 лет назад в Пуще. Уверен, об этом никто не забыл. В третьих, стране нужны новые лидеры — люди, которые знают цену свободы и которые уже когда-то дали клятву защищать Родину от любого врага.

Будем вместе, и Беларусь станет свободной. Уже скоро.

Евгений Афнагель, координатор движения «Зубр» и «Европейской Беларуси», член Белорусского Национального Конгресса, специально для Charter97.org


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