В Слониме люди вышли на улицы (Видео, онлайн)8
- 19.03.2017, 15:17
(обновляется) Марши рассерженных белорусов продолжаются.
Несколько сотен человек вышли на главную площадь Слонима и пошли шествием в горисполком.
15.37
Люди много говорят, про местную «депутатшу» в «палате представителей» Аллу Сопикову, обвиняют ее в воровстве и бездеятельности.
15.35
Местная пенсионерка читает через мегафон свои стихи - жестко критикующие власти. Люди хлопают, кричат «Браво!»
15.33
«Мэр» Олег Торгунский начинает приглашать людей на прием к себе на завтра. Жители отказываются - говорят, что это пустое.
15.30
«Мэру» не удалось успокоить народ. Люди говорят, что он лжет, ничего власти не решают и ничего не делают - жизнь становится только хуже, а чиновники воруют.
15.27
Слонимчане возмущаются, что они уже приходили к мэру за помощью, когда их увольняли с работы, но он никому не помог.
15.25
Люди отказались идти в горисполком, к ним вышел местный «мэр» и предложил «конструктивно» поговорить.
15.23
Вышла чиновница горисполкома и предложила 20 человекам пройти в горисполком. Люди стали кричать, что чиновники совсем обнаглели. «Вы придете и здесь отчитаетесь перед народом!», - кричат люди.
15.21
Мужчины, которые вышли на акции, говорят, что «в этом государстве все против народа, у людей нет перспектив». «Чего нам еще боятся? Власти пытаются запугать сейчас людей, чтобы нами было легче управлять», - говорят мужчины, комментируя аресты участников акций в других городах.
15.19
Эти власти ничего не могут решить, надежд на них нет, говорят пенсионеры.
15.18
Люди возмущены низкими пенсиями, говорят, что пенсионеры живут, как нищие, и не в состоянии купить себе ни продуктов, ни лекарств.
15.15
Количество участников акции журналисты пока называют - 300 человек.