В Слониме люди вышли на улицы (Видео, онлайн) 8 19.03.2017, 15:17

Фото: svaboda.org

(обновляется) Марши рассерженных белорусов продолжаются.

Несколько сотен человек вышли на главную площадь Слонима и пошли шествием в горисполком.

15.37

Люди много говорят, про местную «депутатшу» в «палате представителей» Аллу Сопикову, обвиняют ее в воровстве и бездеятельности.

15.35

Местная пенсионерка читает через мегафон свои стихи - жестко критикующие власти. Люди хлопают, кричат «Браво!»

15.33

«Мэр» Олег Торгунский начинает приглашать людей на прием к себе на завтра. Жители отказываются - говорят, что это пустое.

15.30

«Мэру» не удалось успокоить народ. Люди говорят, что он лжет, ничего власти не решают и ничего не делают - жизнь становится только хуже, а чиновники воруют.

15.27

Слонимчане возмущаются, что они уже приходили к мэру за помощью, когда их увольняли с работы, но он никому не помог.

15.25

Люди отказались идти в горисполком, к ним вышел местный «мэр» и предложил «конструктивно» поговорить.

15.23

Вышла чиновница горисполкома и предложила 20 человекам пройти в горисполком. Люди стали кричать, что чиновники совсем обнаглели. «Вы придете и здесь отчитаетесь перед народом!», - кричат люди.

15.21

Мужчины, которые вышли на акции, говорят, что «в этом государстве все против народа, у людей нет перспектив». «Чего нам еще боятся? Власти пытаются запугать сейчас людей, чтобы нами было легче управлять», - говорят мужчины, комментируя аресты участников акций в других городах.

15.19

Эти власти ничего не могут решить, надежд на них нет, говорят пенсионеры.

15.18

Люди возмущены низкими пенсиями, говорят, что пенсионеры живут, как нищие, и не в состоянии купить себе ни продуктов, ни лекарств.

15.15

Количество участников акции журналисты пока называют - 300 человек.