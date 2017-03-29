Налоговики ищут, кого бы еще обложить дополнительными поборами 42 29.03.2017, 8:59

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Министерство по налогам и сборам Беларуси предложило местным властям активнее искать резервы поступлений в бюджет.

Министерство по налогам и сборам Беларуси предлагает регионам активизировать совместную работу по поиску резервов поступлений платежей в бюджет. Такую инициативу озвучила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая, которая приняла участие в выездном заседании постоянной комиссии «палаты представителей» по бюджету и финансам в Логойске, передает БелТА.

«Очень важно иметь обратную связь, в том числе с регионами, плательщиками. Это нужно, чтобы знать, в каком направлении можно найти те или иные дополнительные резервы поступлений в бюджет, за счет чего можно расширять доходные источники, которых не хватает. Резервы очень важны и их необходимо искать совместными усилиями», — сказала Элла Селицкая.

Замминистра напомнила, что в 2016 году план доходов консолидированного бюджета в Беларуси был выполнен на 100,5%, однако план был скорректирован.