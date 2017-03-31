В минских офисах «Белсата» проходят обыски 13 31.03.2017, 10:32

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(обновляется) Милиция вынесла всю технику из офиса независимого телеканала.

В Минских офисах независимого телевидения «Белсат» сегодня прошли обыски.





12:15 К подъезду приехала машина без номеров. Вероятно, за техникой.

11:55 Журналисты разных изданий, представители БАЖ собрались возле офиса «Белсата» на улице Октябрьской. Неизвестно, что происходит в помещении. Около подъезда находятся сотрудники милиции, говорят, что проводится следственный эксперимент.

«Пока что мы видим точечные репрессии в отношении «Белсата». Я думаю, что это из-за онлайн-трансляций, которые Белсат успешно делает и позволяет видеть все в прямом эфире», — говорит Борис Горецкий, пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов.

Сегодня утром журналистка «Белсата» примерно в 9:15 пришла к офису на ул. Октябрьской. Там у входа стоял милиционер, но он был один и больше никаких подозрительных машин или людей не было. Милиционер спросил, к кому идет девушка, она назвала номер квартиры и сказала, что у нее там назначена встреча. На что сотрудник милиции ответил, что в 41-й квартире происходят следственные действия и он никого не пропускает.

Сегодня утром журналистка «Белсата» примерно в 9:15 пришла к офису на ул. Октябрьской. Там у входа стоял милиционер, но он был один и больше никаких подозрительных машин или людей не было. Милиционер спросил, к кому идет девушка, она назвала номер квартиры и сказала, что у нее там назначена встреча. На что сотрудник милиции ответил, что в 41-й квартире происходят следственные действия и он никого не пропускает.

В офисе, когда туда ворвались милиционеры, находился журналист Александр Любенчук. Теперь он не отвечает на телефон, но телефон не отключен.

10:50 Журналист Алесь Залевский вошел в офис «Белсата». Силовики вынесли всю технику и даже баннер с надписью «Белсат». Технику погрузили в белый микроавтобус. Также видно, что милиционеры просматривали рабочие бумаги журналистов.

10:43 Стала известна формальная причина обысков. Минская милиция заявляет, что правоохранители проводят проверку по факту «незаконного использования товарного знака».

«В результате слаженных проверочных мероприятий работники милиции установили круг лиц, использующих указанный товарный знак нарушая арт.9.21 КоАП. Для проведения необходимых процессуальных действий по месту их пребывания осуществили изъятие аудио- и видеотехники, компьютерного оборудования», - сообщает пресс-служба минской милиции.

В сентябре 2014 года Верховный суд удовлетворил иск Андрея Белякова и запретил телеканалу использовать название, товарный знак «Белсат ТВ» при трансляции на территорию Беларуси и на интернет-странице.

С иском против «Белсата» выступил Андрей Беляков из фирмы «БЕЛСАТплюс». Он требовал запрещения использования товарного знака «Белсат ТВ» якобы из-за того, что люди ассоциируют товарный знак его предприятия с телеканалом «Белсат».

10:31 Руководитель отдела информационных программ «Белсата» Алексей Диковицкий связывает обыски с активным освещением в эфире и на сайте телеканала акций протеста против декрета №3 и разгона Дня Воли.

«Это разозлило власти, потому что мы еще имеем такой рычаг и возможность вывести «картинку» на экран, а не только показать в интернете. Теперь власти пытаются ограничить информацию о протестах. Первые симптомы этого мы видели еще в первой половине марта, когда начали задерживать наших журналистов. «Белсат» готов к таким действиям. Новости на нашем телеканале будут выходить несмотря ни на что «, - подчеркнул Диковицкий.

10:23 Из офиса забрали технику - сообщает журналист Алесь Залевский.

В программный офис возле станции метро «Академия наук» пришли милиционеры с предписанием прокуратуры.

В другом офисе, когда туда ворвались милиционеры, находился журналист Александр Любенчук. Сейчас его телефон выключен.

Журналистка «Белсата» пыталась попасть в офис в 9:20. У это время у входа уже стоял милиционер, который сообщил, что на месте происходят "следственные мероприятия". В этот момент в офисе могли находиться по крайней мере двое журналистов. Неизвестно, двери милиционерам открыли, или они их выбили.