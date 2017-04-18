Фрау А., мусье Мишель и белорусские боевики 33 Ирина Халип, «Новая газета»

18.04.2017, 14:58

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Зачем власти придумали фрау А.?

Над письмом таинственной «фрау А»., адресованным Александру Лукашенко, да и вообще над бездарностью спецслужб, можно было бы просто посмеяться в кабинетной тиши, если бы именно этот гэбэшный креатив не стал формальным поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Создание незаконного вооруженного формирования» и массовых арестов. 35 фигурантов нового дела в первую очередь — активисты оппозиции. Дело возбуждено в дополнение к той самой «подготовке массовых беспорядков» 25 марта, когда акция протеста белорусов «День воли» даже не состоялась: силовики тогда оцепили центр Минска и заталкивали в автозаки всех, кто попадался под руку, — идущих на митинг или случайных прохожих.

Активистов оппозиции арестовывали заранее, за несколько дней до несостоявшегося Дня воли. Некоторым предъявляли обвинение в подготовке к организации массовых беспорядков и отправляли в СИЗО, большинству давали административные 15 суток за «сопротивление милиции» или «нецензурную брань». Один из лидеров оппозиции — Николай Статкевич, организатор Дня воли, вообще бесследно исчез 23 марта. Как рассказал позже сам Николай, его трое суток продержали в СИЗО КГБ, а утром 26 марта вывезли в лес и сказали: «Тебя у нас не было, мы ничего не подтвердим». При задержании предъявили постановление, в котором было написано, что он готовил массовые беспорядки начиная с 2011 года. А Статкевич был арестован в декабре 2010 года и на свободу вышел лишь летом 2015 года. Трудно даже представить себе, какие еще обвинения мы услышим по окончании следствия и какие персонажи этого параноидального триллера появятся в обвинительных заключениях в качестве свидетелей.

Впрочем, они уже появились. На прошлой неделе в безумной истории с беспорядками, которых не было, возникли два новых карикатурных персонажа: фрау А. и француз Мишель. Об этих фрау и мусьё белорусам рассказали даже не пресс-службы силовых ведомств, а государственная газета «Советская Белоруссия» и государственное телевидение. КГБ позже лишь заявил, что подтверждает всю информацию. Скан письма озабоченной фрау был опубликован в той же «Советской Белоруссии». А история, по версии КГБ и государственной пропаганды, выглядит так.

Живет в Берлине некая фрау А. белорусского происхождения. И есть у нее интимный друг, француз Мишель. Мишель, в свою очередь, общается с живущими в Варшаве бывшими политзаключенными Андреем Санниковым и Дмитрием Бондаренко, которые готовили из-за границы вооруженный переворот. Организовывали переброску боевиков в Беларусь и финансировали тайные лесные тренировочные лагеря. Об этом они будто бы рассказали Мишелю за чашкой кофе («Мишель, а знаешь, мы тут переворот готовим 25 марта, боевиков на родину перебрасываем»), а Мишель, в свою очередь, — своей берлинской пассии фрау А. Фрау, как положено патриотке, пошла в белорусское посольство и написала письмо Александру Лукашенко:

«Я, фрау А., хочу сообщить вам, что после моих бесед с французским гражданином М. я узнала о готовящихся провокациях и планирующемся перевороте в Беларусь. Это произойдет 25.03.2017. Запланированные провокации могут произойти во время демонстраций.

Подготовлены в Польше группы исполнителей, которые в это время будут находиться в Беларусь. Для создания жертв запланировано использование спецтехники.

Запланировано участие подготовленных журналистов для online-трансляций провокаций.

<...> эти события в Беларуси должны стать последним шансом для фашистского переворота».

В конце прошлой недели фрау в посольстве показали по всем белорусским телеканалам. Похоже, она не знала, что ее снимают: съемка, судя по качеству и ракурсу, велась скрыто: через пуговицу сидящего напротив, что ли, — словом, как в шпионских фильмах. Фрау, во всяком случае, смотрит совершенно в другую сторону и рассказывает с сильным акцентом: «Он (Мишель. — И.Х.) был в Берлине, и мы начали с ним разговаривать. И он сказал, что, значит, в ночь с 24-го на 25-е, либо с 25-го на 26-е, — короче, 25-го числа этого месяца этого года запланирована провокация, когда будет организована вот эта демонстрация в Минске и в том числе в разных городах, как Брест, Витебск. Там, значит, будет находиться двa группa провокаторов. Одна группа использует спецтехника во время марша. Это может быть бытовая простая техника, которые находятся в патронах для стрельба, а потом она уничтожается сама собой, не остается никаких следов. Вторая группа провокаторов — это которые сами cебя разорвут. Кстати, эти провокаторы имели свое воспитание в польских лагерах. Они их, значит, поддерживали и финансировали, в том числе Польша».

Судя по дате на письме, в белорусское посольство фрау-фантазерка пришла 16 марта. На ее письме стоит дата регистрации в администрации Александра Лукашенко — 20 марта. 21 марта он говорил, что в Беларуси задержали несколько десятков боевиков, которые тренировались в лесах под Бобруйском. Остальные тренировочные лагеря, по его словам, — в Украине, Литве, Польше. Деньги, разумеется, шли из Польши, от Санникова и Бондаренко.

Массовые аресты начались тем же вечером. Арестовывали активистов «Маладога фронта», участников официально зарегистрированного в Бобруйске спортивного клуба «Патриот», бывших «белых легионеров» («Белый легион» — спортивно-патриотическая организация 90-х. «Легионеры» действительно участвовали в акциях оппозиции и тренировались, но «Легиона» не существует в природе уже 15 лет). Заодно среди арестованных оказались двое распространителей книг на белорусском языке, спасатель, пограничник, спецназовец, продавец «вышиванок». Им всем предъявили обвинения по статье «Подготовка к массовым беспорядкам». А потом появилась таинственная фрау А. — и новая статья «Организация незаконного вооруженного формирования», которой очень гордятся в КГБ, потому что уголовное дело по этой статье в Беларуси возбуждено впервые в истории.

Точно так же в КГБ 11 лет назад гордились очередным раскрытым заговором накануне президентских выборов-2006: тогда сам председатель рассказывал, будто боевики намеревались бросить дохлую крысу в городскую канализацию Минска и потравить весь город. А в 2010 году — будто бы для массовых беспорядков так же массово лидеры оппозиции закупали металлические пруты и ледорубы. Теперь вот возникла непонятная фрау А., которую представляют белоруской, живущей в Германии. Правда, говорит она, судя по кадрам скрытой съемки, с сильным немецким акцентом, что в принципе невозможно для человека, жившего здесь и уехавшего в Германию.

Да и письмо написано двумя разными почерками: основной текст и подпись — разного авторства. Естественно, ни немка, ни белоруска, ни китаянка не будут писать «Я, фрау такая-то», потому что «фрау» — это лишь форма обращения. «Я, фрау Ангела Меркель»?.. Бред.

Отличие дела о вооруженных боевиках от дохлых крыс и ледорубов в том, что прежде власть боялась протестов, совпадающих с датой очередных президентских выборов. Потом, после очередной волны арестов, спадала и волна протестов — до следующих выборов. А нынешние акции отличаются тем, что не имеют никакого отношения к выборам: теперь на улицы выходят не только активисты, но и те, кто 20 лет не участвовал в протестах. Выходят, чтобы сказать «Баста!» не только одуревшей и ожиревшей власти, не меняющейся десятилетиями, но и собственным бесправию и бедности. На каждом митинге — новые лица. Они не боятся говорить открыто. И декрет о тунеядцах, с которого все началось, — вовсе не причина. Это лишь спичка, поднесенная к бикфордову шнуру.

Следующая акция в Минске пройдет 1 мая. Николай Статкевич, выйдя из СИЗО КГБ, предложил воспользоваться официальными праздничными датами: «Мы будем искать другие формы протеста, чтобы действия властей против людей выходили им боком. Мы будем выходить на официальные праздники, на 1 Мая, 9 Мая. Это наши праздники, почему мы не можем собраться и возложить цветы к памятнику? 1 Мая соберемся на маевку, например, на Октябрьской площади. А 9 Мая пройдем вместе с ветеранами, возложим цветы — с надеждой, что Беларусь снова будет освобождена».

Что до «организаторов и финансистов переворота», то один из них — Андрей Санников — вообще-то мой муж. Второй — Дмитрий Бондаренко — старый друг. Могу заверить все спецслужбы Беларуси, что никакого Мишеля среди наших знакомых сроду не было. Тем более такого, кому придется по нраву придурочная фрау А. Да чтоб еще и про подготовку переворота, про финансирование боевиков ему рассказывать… Честное слово, с крысой у них удачнее получилось.

Ирина Халип, «Новая газета»