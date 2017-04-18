Директор комбината о инспекции Россельхознадзора: Они смотрели все, от коров в колхозе и до готового сыра! 5 18.04.2017, 17:33

Два наших предприятия снова продают продукцию в России. А некоторые производители… не открыли инспекторам двери.

Сразу четыре группы инспекторов от Россельхознадзора проинспектировали белорусские предприятия, которым до того сами же и запретили поставки в Россию. По нашей стране специалисты ездили с 5 по 13 апреля, проверили 18 производств, пишет kp.by.

В итоге Россельхознадзор разрешил двум белорусским предприятиям снова поставлять продукцию на российский рынок: «Велес - Мит» может экспортировать говядину, мясопродукты и готовую мясную продукцию, а «Бабушкина крынка» - молочную продукцию, кроме сыров и сухого молока.

Остальные пока ждут или ответа, или самих инспекторов.

Планировалось, что инспекции пройдут только на предприятиях, для которых путь на российский рынок был закрыт (это 12 молочных и 8 мясокомбинатов, 3 птицефабрики). Однако в маршрутном листке проверяющих оказались и предприятия, которые поставляли товар.

- Есть предприятия, в отношение которых мы неоднократно высказывали претензии, - пояснила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. - Чтобы их не закрывать, мы решили их проверить, понять ситуацию.

На предприятиях, куда заехала инспекция, говорят, что проверяли тщательно:

- Смотрели все досконально, начиная от коров в колхозе и заканчивая готовой продукцией, - рассказывает директор ОАО «Березовский сыродельный комбинат» Владимир Попеня. - Посмотрели и микробиологию, и технологические процессы, температурные режимы. У них была задача все проинспектировать и оправдать претензии Россельхознадзора. Подтвердить, что они не предвзято относятся, а действительно у наших предприятий не все так хорошо, как мы считаем. Думаю, так просто нас не откроют, будут тянуть… До четверга (20 апреля. - прим.) напишут замечания и пошлют белорусским ветеринарам. Мы должны будем устранить недочеты и отчитаться. Дальше есть варианты - что-то откроют, что-то нет, может, еще раз приедут... Мы стоим уже почти девять месяцев. Мы один из крупнейших поставщиков белорусских сыров в Россию и оказались заложниками обстоятельств. У российской стороны была задача тормознуть наши сыродельные предприятия, чтобы они смогли продавать свою продукцию с растительными добавками.

Инспекторы Россельхознадзора пожаловались, что на некоторые предприятия Минской области специалистов просто не пустили:

- Специалисты Россельхознадзора должны были посетить предприятие СООО «Георгий и сыновья» (Минская область). Однако, как и в декабре 2016 года, белорусская сторона отказала в посещении данного предприятия, на этот раз мотивировав отказ тем, что предприятие ликвидировано и не значится в реестре белорусских предприятий. Тем самым в очередной раз были подтверждены подозрения Россельхознадзора в мошенничестве с украинским мясосырьем на указанном предприятии. Предприятие по производству говядины, свинины и готовой мясной продукции ООО «Мясной двор «Тарасово», расположенное также в Минской области, отказалось принять совместную инспекцию, - написано на сайте ведомства.

Итоговый отчет по инспекции предприятий передадут белорусской стороне 20 апреля. При проверках россияне никаких письменных претензий не высказали, поэтому Минсельхозпрод надеется, что вопрос с поставками решится для нас положительно.

Что будет с предприятиями, которые не проверили?

До некоторых производителей, которым запрещен ввоз, проверки не доехали. Выходит, что они не смогут продавать товар в Россию?

- Не исключено, что мы будем продолжать проверки. Это станет понятно позже, - говорит Юлия Мелано. - Сейчас мы хотим проанализировать ситуацию по тем предприятиям, которые уже проверили. После этого мы примем определенные решения: будут ли дальше проверяться предприятия, будут они открыты или нет, станем ли мы запрещать поставки новым. Пока говорить об этом рано.