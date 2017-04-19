Смоленск хочет быть с Беларусью 11 19.04.2017, 10:58

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Фото: towntravel.ru

После закрытия границы с нашей страной Смоленщина потеряла очень значительный туристический и инвестиционный потенциал.

Уже не только белорусы недоумевают, но и россияне требуют открыть российскую границу в Смоленской области для проезда иностранцев. Этот вопрос на рабочей встрече обсудили губернатор Смоленской области Алексей Островский, госсекретарь «союзного государства» Григорий Рапота и заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко, сообщает сайт smolensk-i.ru.

Пункт пропуска «Красная Горка» в Смоленской области был закрыт для проезда иностранных граждан неожиданно и, по сути, это полностью остановило транзит иностранных туристов и грузов через Беларусь. Как заявил Алексей Островский, крайне негативно сказывается на важнейших сферах жизни региона. Губернатор Смоленской области поднимает проблему на всех уровнях. Встречи прошли с председателем Комитета Государственной Думы по международным делам Леонидом Слуцким, первым заместителем директора-руководителем Пограничной службы ФСБ России Владимиром Кулишовым, заместителем председателя Госдумы Сергеем Неверовым и неоднократно — с Григорием Рaпотой. Алексей Островский уверен, что решение о закрытии границы -- из разряда таких, когда «назло бабушке отморожу уши». В данном случае решение принималось назло Беларуси, но итог тот же.

«Смоленщина теряет, на мой взгляд, очень значительный туристический, инвестиционный потенциал из-за того, что граждане третьих стран не имеют возможности въехать в Российскую Федерацию через наш регион. Есть ли какая-то перспектива в решении столь резонансного вопроса, можем ли мы надеяться на открытие этого пункта?», — поинтересовался глава региона во время последней встречи.

Григорий Рапота рассказал, что российская сторона активно обсуждает эту тему с белорусами:

«Вопрос пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран не отрегулирован юридически. Поэтому нужно принять определенные решения, которые позволят разрешить ситуацию».

Как отметил госсекретарь «союзного государства», в Гродно недавно состоялась встреча российско-белорусской рабочей группы, в состав которой вошли сотрудники Министерства иностранных дел, правоохранительных органов, финансовых структур. Одной из тем, вынесенных для обсуждения, стала проблема пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран.

«Как говорится, процесс пошел. Мы постараемся в этом году найти пути решения данной проблемы», — подытожил Григорий Рапота.