Алексей Арестович: Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси 5 17.05.2017, 8:14

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Алексей Арестович

Захват Беларуси и сохранение контроля над Украиной принципиально важны для РФ.

Украинская власть должна понять, что конфликт на Донбассе является частью большой стратегической кампании России, главная цель которой — новые договоренности с Западом. При этом в войне против Украины у РФ есть несколько важных дат - осенью она может попытаться аннексировать оккупированный Донбасс, а в 2020 году возможна новая экспансия Кремля, заявил в интервью apostrophe.ua военный эксперт Алексей Арестович.

Если оценивать ситуацию на Донбассе в краткосрочной перспективе, то уже осенью она изменится радикально. Это связано с тем, что президента России Владимира Путина на предстоящих выборах может спасти только имидж собирателя земель. Поэтому он может начать присоединение «ЛНР» и «ДНР», которое будет сопровождаться вводом российских войск для «защиты соотечественников». Потом последует референдум со всеми вытекающими последствиями. Такой сценарий всерьез рассматривается российской стороной.

Вопрос в том, как будет реагировать украинская власть, когда российские войска пойдут колонной через границу, если она до сих пор не признала Донбасс оккупированной территорией. Это значительно снижает возможности на международном уровне оказывать давление на РФ. Также бессмысленно говорить о какой-либо ответственности Путина, даже несмотря на его подпись под Минскими соглашениями. До тех пор, пока агрессор остается наблюдателем и гарантом одной из сторон конфликта, никакой документ не будет иметь для него последствий. Сейчас Минские соглашения превратились в обычную бумагу, являющуюся рамочным соглашением, которое никем не выполняется, но всех устраивает.

В нынешних условиях Украина не имеет возможности выйти из Минских соглашений, поскольку это будет ударом по репутации немцев и французов, выступающих гарантами соглашения. Украина просто испортит отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном и переизбирающейся на очередной срок канцлером Германии Ангелой Меркель.

Выходить из соглашений можно в том случае, когда есть альтернативное предложение и сформирована единая государственная политика. Только тогда удастся избежать внутреннего политического кризиса. У нас же единая позиция отсутствует, а все предложения о новых форматах высказываются на уровне экспертного сообщества или отдельных специалистов и не имеют поддержки со стороны международных игроков.

Если говорить о временных рамках конфликта на Донбассе в долгосрочной перспективе, то второй волны российской экспансии следует ожидать к 2020 году. В России считают, что к этому времени они принципиально изменят свою боеспособность, накачают мускулы, развернут дополнительные соединения на границе с Украиной. Захват Беларуси и сохранение контроля над Украиной для РФ принципиально важны, поскольку — это сакральная территория, на которой строится вся историческая идентичность России. Во время учений Запад–2017 должна произойти мягкая оккупация Беларуси, а это уже угроза странам Балтии, Скандинавии, Польше и Центральной Европе. Путин уверен, что, наличие такой угрозы заставит эти страны пойти на любую сделку, в том числе и на размен, предполагающий сдачу Украины в обмен на гарантии собственной безопасности. В России надеются, что из-за слабой позиции Европы ее планы будут успешны.

Нужно понимать, что кампания на Донбассе сводится не к тому, кому достанутся Авдеевский коксохим или Луганская ТЭС, а является большой стратегической игрой. Цель этой кампании — новые Ялтинские соглашения, новые правила игры. Поэтому траты в несколько миллиардов долларов в год на поддержание войны на Донбассе — это не та сумма, которая остановит Россию при потенциальной возможности реализовать такие глобальные планы. На Западе медленно понимают, что конфликт на Донбассе — это не разборки в рамках СНГ, а масштабная компания. И они готовы оказывать противодействие России.