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Во Франции обыскали сборную Беларуси по хоккею

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  • 3.05.2017, 22:11

Французская полиция провела обыск членов тренерского штаба сборной Беларуси, а также нескольких хоккеистов.

Как стало известно Tribuna.com, полиция Франции провела обыск тренерского штаба сборной Беларуси, а также нескольких хоккеистов, в числе которых оказались Егор Шарангович и Андрей Костицын.

Сборная Беларуси на поезде после товарищеских матчей с хозяевами чемпионата мира переезжала из Бордо в Париж. По приезде все пассажиры поезда были отпущены, а полиция провела тщательный обыск багажа Дэйва Льюиса, Крэйга Вудкрофта и Олега Антоненко. Также процедуре обыска были подвергнуты Егор Шарангович и Андрей Костицын. Процедура заняла около получаса.

После того, как полицейским не удалось ничего найти, все были отпущены.

Подробности инцидента уточняются.


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