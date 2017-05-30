Как прошел последний звонок в сельской школе, где всего четыре выпускника 1 30.05.2017, 16:12

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В Житомлянской средней школе всего 56 учеников.

Говорят, что через год учебное учреждение преобразуют в базовое, поэтому каждый выпуск одиннадцатиклассников особенно дорог, хотя любая линейка здесь — событие. Выпускников в этом году всего четыре человека. Девятиклассников — столько же, пишет tut.by.

В длинных коридорах старого здания, построенного еще в 1938 году, многолюдно и шумно. Идут последние приготовления перед праздником. В небольших кабинетах, где всего по 5−6 парт, взволнованные родители учеников поправляют девочкам прически, а мальчикам — парадные костюмы.

— Не бегайте, упадете же, — останавливает учитель непоседливых второклашек.

Школе в маленьком местечке Житомля, что недалеко от Гродно, в этом году исполняется 140 лет. У нее есть и своя особенность, которой и ученики, и учителя очень гордятся — здесь уже 30 лет работает образцовый фольклорный коллектив «Васілёчкі». С их песнями и танцами знакомы не только в Житомле, но и в других городах и поселках Беларуси, ведь дети постоянно выигрывают различные творческие конкурсы.

Сначала детей учили в простой деревенской хате, а «за польскім часам» построили двухэтажное здание, к которому в 1960 году добавили спортзал и часть классов, чтобы сделать школьное здание чуть больше. Ведь в хорошие времена здесь училось более 300 детей. Сейчас учеников намного меньше. Местные говорят, все дело в том, что в деревне не строится новое жилье, а молодые семьи уезжают жить в областной центр.

Тем не менее, в местечке есть вся инфраструктура, а нынешние выпускники хотели бы вернуться в родную деревню после получения специальности. Как дальше сложится их судьба, они пока не загадывают. Сегодня Анжелика, Даша, Саша и Влад думают лишь о том, как справиться с волнением перед своей последней школьной линейкой. К ней уже почти все готово — и даже разноцветные воздушные шарики, которые вскоре они запустят в небо. Девочки и не пытаются скрыть слез, только волнуются, что испортится макияж.

Наконец, все дети выстроились около школы. Двор небольшой, почти домашний, вороны, встревоженные громкой музыкой, летают над большими деревьями. Младшие школьники переживают, наверное, не меньше, чем выпускники.

— Знаете, наша школа — как большая семья. Мы все друг друга знаем. Учеба здесь похожа больше на репетиторство — в классах до 10 учеников, и учителя на уроке могут поработать с каждым. Знаем и особенности детей, и их возможности. Конечно, всеми гордимся и любим. И каждый «последний звонок» для нас — событие, а для деревни — праздник, на который приходят сельчане, бабушки и дедушки, мамы и папы, которые сами учились в нашей школе. Вот такая преемственность, — говорит директор школы Людмила Чижик.

Сегодняшняя линейка проходит традиционно, как и пять, и десять лет назад. И настроение на этом празднике знакомое многим поколениям — Анжелика и Даша плачут, а Саша и Влад стараются сохранять серьезное выражение на лицах, но видно, что прощаться со школой нелегко.

После линейки дети расходятся по классам, у выпускников будет последний, и поэтому особо торжественный урок. Для своих учеников его проведет классный руководитель Макаревич Татьяна. Она, как и старшеклассники, переживает.

— Выпускать детей во взрослую жизнь всегда сложно, — говорит она.

Перед тем как сесть за парты, выпускники делятся планами на будущее. Конечно, хотят поступить в вузы и, как признается одна из девочек, «быть просто хорошими людьми». В свою деревню, конечно, будут приезжать и вообще хотят здесь остаться жить, потому что места очень красивые и привычные, но каждый из них понимает, что жизнь может повернуться по-всякому.

Местные жители говорят, хотя деревня все еще многолюдная — здесь живет более 800 человек, но людей в населенном пункте становится все меньше: большой город совсем рядом. Учителя хотели бы, чтобы школьников здесь не становилось меньше, потому что учебные площади позволяют обучать гораздо большее количество учеников, чем есть сейчас.

Старшеклассники фотографируются на крыльце деревенской школы, улыбаются и машут нам на прощание. Впереди — экзамены и взрослая жизнь.