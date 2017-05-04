Очередная победа предпринимателей над системой 4.05.2017, 12:10

Верховный суд отменил штраф «Интерсуму» за несоответствие продаваемой обуви техрегламенту.

В конце марта Экономический суд вернул предпринимательнице шубы на десятки тысяч рублей. И вот еще одно дело, которое решилось вопреки привычным ожиданиям: председатель Верховного суда отменил решения двух (районного и городского) в отношении компании, продававшей детскую обувь. Ранее компании присудили штрафы, пишет onliner.by.

Напомним, в чем суть дела. Белорусский предприниматель, владелец ОДО «Интерсум» Сергей Сумарев, купил обувь у российского производителя. Тот предоставил все нужные документы, в том числе и сертификаты Таможенного союза. В Беларуси проверяющие из Госстандарта пришли к выводу, что обувь не соответствует техрегламенту (превышение допустимого вложения химических волокон в текстильном материале подкладки и вкладной стельке детской обуви более 20%), и наказали продавца. Хотя по договору ЕАЭС ответственность должен нести производитель продукции. Это Сумарев и пытался доказать в суде. Дважды безуспешно.

Сначала суд Первомайского района Минска на основании указа Лукашенко №48 принял решение: директор компании, брат Сергея, виновен в том, что допустил выпуск в обращение и реализацию обуви, которая не соответствует техрегламентам. Наказание — штраф фирме в 200 базовых величин, или 42 млн (4200) неденоминированных рублей. Директору — персональный штраф 4,2 млн (420).

Затем Минский городской суд в целом поддержал решение районного, снизив штрафы до 100% от проданного товара и директору — до 15 базовых вместо 20.

Под лозунгом «я не должен нести ответственность за производителя, я всего лишь поставщик и продавец» Сергей с адвокатом Мариной Наумович дошли до Верховного суда. И его председатель, Валентин Сукало, не нашел в деле ни обязанности предпринимателей проводить лабораторные исследования, ни умысла, ни вины.

— Ту партию обуви мы сразу изъяли из продажи и отправили поставщику обратно — все сделали правильно по техрегламенту, — рассказал Сергей. — Кстати, с производителем работаем до сих пор — благодаря нам российская компания поправила свои процедуры. Ведь техрегламент действует не только в Беларуси, но и на всей территории Таможенного союза.