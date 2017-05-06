Василий Панков: Остаться в элите белорусы должны 2 6.05.2017, 9:51

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Василий Панков

Экс-хоккеист сборной Беларуси Василий Панков поделился ожиданиями от выступления сборной Беларуси на чемпионате мира.

Интервью публикует sb.by.

— Можно ли говорить, что в белорусском хоккее вратарский кризис?

— Ни в коем случае. Я думаю, что с Лаландом за место в основном составе легко могли бы конкурировать не только Трус и Карнаухов, но и Ваня Кульбаков, и Саша Осипков... Вспомните, когда Андрей Скабелка возглавлял команду, он повез на чемпионат Белинского, Мильчакова и Горячевских. Все говорили, что это самая слабая линия в команде, а в итоге оказалось наоборот: вратари выглядели блестяще!

— Еще Дэйв Льюис сказал, что он привез во Францию самый сильный за последние три года состав.

— Ну, он сказал, что сборная и за медали едет бороться. Это американский стиль, ставить задачи на публику. В кулуарах, уверен, звучит совершенно другой тон.

— Но это ведь мотивирует! Нет?

— Понимаете, если меня красиво одеть, выпустить на помост, где лежит штанга весом в двести кэгэ и сказать, что я ее подниму, я ведь от этого не стану сильнее. Буду бегать вокруг, говорить лозунги, но в конечном счете штанга все равно меня придавит своим весом. Попытаться выйти в плей–офф — это, на мой взгляд, реальная задача. А там — как выйдет...

— Краеугольным камнем стиля игры команды Дэйва Льюиса называют «форчекинг» — активная оборона, высокий прессинг, агрессия. Это типичный канадский хоккей?

— Не знаю, от нас всегда требовали играть именно так, это не ноу–хау. Нападающие не должны проваливаться, как минимум три игрока всегда действуют в обороне при потере шайбы, в своей зоне действуем строго по игроку. Тот самый форчекинг, только без модных слов.

— Ваш прогноз для нашей сборной на чемпионат мира?

— Остаться в элите должны, хотя груз ответственности большой. Если вылетим — это будет позор, – сказал Панков.