закрыть
6 мая 2017, суббота, 14:07
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Василий Панков: Остаться в элите белорусы должны

2
  • 6.05.2017, 9:51
  • 7,620
Василий Панков

Экс-хоккеист сборной Беларуси Василий Панков поделился ожиданиями от выступления сборной Беларуси на чемпионате мира.

Интервью публикует sb.by.

— Можно ли говорить, что в белорусском хоккее вратарский кризис?

— Ни в коем случае. Я думаю, что с Лаландом за место в основном составе легко могли бы конкурировать не только Трус и Карнаухов, но и Ваня Кульбаков, и Саша Осипков... Вспомните, когда Андрей Скабелка возглавлял команду, он повез на чемпионат Белинского, Мильчакова и Горячевских. Все говорили, что это самая слабая линия в команде, а в итоге оказалось наоборот: вратари выглядели блестяще!

— Еще Дэйв Льюис сказал, что он привез во Францию самый сильный за последние три года состав.

— Ну, он сказал, что сборная и за медали едет бороться. Это американский стиль, ставить задачи на публику. В кулуарах, уверен, звучит совершенно другой тон.

— Но это ведь мотивирует! Нет?

— Понимаете, если меня красиво одеть, выпустить на помост, где лежит штанга весом в двести кэгэ и сказать, что я ее подниму, я ведь от этого не стану сильнее. Буду бегать вокруг, говорить лозунги, но в конечном счете штанга все равно меня придавит своим весом. Попытаться выйти в плей–офф — это, на мой взгляд, реальная задача. А там — как выйдет...

— Краеугольным камнем стиля игры команды Дэйва Льюиса называют «форчекинг» — активная оборона, высокий прессинг, агрессия. Это типичный канадский хоккей?

— Не знаю, от нас всегда требовали играть именно так, это не ноу–хау. Нападающие не должны проваливаться, как минимум три игрока всегда действуют в обороне при потере шайбы, в своей зоне действуем строго по игроку. Тот самый форчекинг, только без модных слов.

— Ваш прогноз для нашей сборной на чемпионат мира?

— Остаться в элите должны, хотя груз ответственности большой. Если вылетим — это будет позор, – сказал Панков.


Мнение

Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев