Бельгийские кинологи проводят тренинг для белорусской милиции 2 6.05.2017, 13:18

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Тренинг проводится для представителей кинологических подразделений Таможенного комитета, Пограничного комитета и иных правоохранительных органов.

Международная встреча представителей кинологических подразделений государственных служб Беларуси и Королевства Бельгии, принимающих непосредственное участие в обеспечении безопасности авиационных перевозок, проходит на территории Национального аэропорта Минск, сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

"Встреча организована в рамках сотрудничества таможенных органов Беларуси с Группой Помпиду Совета Европы. Экспертами Центра подготовки кинологов Бельгийской Федеральной полиции, который относится к Группе Помпиду, проводится тренинг для представителей кинологических подразделений Государственного таможенного комитета, Государственного пограничного комитета и иных правоохранительных органов", - говорится в сообщении на официальном сайте ГТК.

В рамках тренинга проходят как теоретические, так и практические занятия по использованию служебно-розыскных собак при проведении контроля на международных авиарейсах, а также работе с грузами, экспресс-отправлениями и международными почтовыми отправлениями.

"На обсуждение вынесены наиболее значимые для кинологов вопросы, в том числе, эффективные методы дрессировки животных, проведение контрольных мероприятий при возникновении угроз безопасности", - отметили в ГТК.

Обмен опытом служб кинологического контроля позволит повысить эффективность обеспечения авиационной безопасности, подчеркнули в таможенном ведомстве.

Группа Помпиду – международная организация, созданная под эгидой Совета Европы. Она основана в 1971 году президентом Франции Жоржем Помпиду и включает в себя 37 стран Европы. Деятельность Группы Помпиду направлена на борьбу с незаконным распространением наркотических и психотропных веществ в международном авиасообщении. Республика Беларусь не является участницей Группы Помпиду, однако сотрудничество организации с белорусской таможенной службой осуществляется с 2015 года.