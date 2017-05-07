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Лаланд: С канадцами будем бороться все 60 минут

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  • 7.05.2017, 11:59
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Кевин Лаланд
Фото: belarushockey.com

Ближайший соперник белорусов – возможно, сильнейшая команда на чемпионате мира.

Вратарь сборной Беларуси Кевин Лаланд в интервью pressball.by порассуждал о причинах крупного поражения от чехов (1:6) в матче чемпионата мира-2017.

— На протяжении двух периодов боролись. Перед третьей двадцатиминуткой я думал, что у нас есть шанс. И он был бы, продолжи мы играть в свой хоккей. Однако полностью отошли от плана на игру. Команда делала как раз то, что ей говорили не делать. Отсюда и результат.

— Что же случилось?

— Не знаю. Оправданий нет. Чехи накануне играли в восемь вечера. Мы устали, но и они тоже. Все это огорчительно. У меня нет ответа, что произошло.

— Согласно статистике, для тебя этот матч был сложнее, чем поединок с финнами.

— У чехов сильная сборная. Мастеровитые ребята, которые умеют наказывать за ошибки. Просто не надо было предоставлять им эти шансы. Нужно играть грамотно и придерживаться системы. Не будем делать этого — будем получать по 1:6 каждый вечер.

— А следующий матч — с канадцами…

— Там может быть и 1:10, если не будем бороться все 60 минут. Сборная Канады, возможно, сильнейшая команда на чемпионате. Если сыграем так, как сегодня, то снова оконфузимся.


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