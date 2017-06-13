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Власти собрались банкротить «Мотовело»

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  • 13.06.2017, 9:20
Фото: onliner.by

Площадку под заводом планируют выставить на аукцион.

На прошлой неделе Мингорисполком направил в правительство письмо с предложениями по развитию «Мотовелозавода» и площадки «Мотовело» в столице. Об этом tut.by сообщил информированный источник в госорганах.

В частности, предлагается банкротить ОАО «Мотовело» и продавать участок на Партизанском проспекте на аукционе единым лотом.

«На этой площадке в перспективе может быть все, кроме жилья. Думаю, сохраним здесь торговлю, включая фирменный магазин «Мотовелозавода», — поясняет чиновник.

Но такая раскладка вряд ли устроит банки-кредиторы «Мотовело». В случае проведения процедуры банкротства и продажи имущества предприятия они смогут претендовать на компенсации лишь в третью очередь.

«Есть закон, и мы работаем согласно закону (о банкротстве. — ред.). А тот проект указа, который готовили банки, ломал закон», — считает источник.

Объем обязательств группы компаний «Мотовело» перед шестью банками оценивался в 73 миллиона долларов. Чиновник не отрицает недовольства банков в сложившейся ситуации.

«Но и Александр Григорьевич [Лукашенко] сказал об удовлетворении требований государства. Например, у «Мотовело» есть задолженность по энергетике. Поэтому в первую очередь люди, потом государство, потом все остальные», — добавляет собеседник.

По информации журналистов, более месяца назад в суд уже было подано заявление об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Мотовело». Но дальше ему хода не было дано. По какой причине — неизвестно.

Что же касается «Мотовелозавода», то его предлагают перенести в китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Для этого там нужно будет в том числе построить новое производство.

«Если работать в обыкновенных условиях, то мотовелопроизводство у нас нерентабельно. Если бы оно было рентабельно, то и бывший совладелец «Мотовело» Александр Муравьев бы работал. Поэтому хотим в Китайско-белорусский технопарк, ведь там, по крайней мере, есть льготы. А готовить такой же указ для этой площадки — это куча процедур», — поясняет источник.

Кстати, недавно стало известно о том, что на отбывающего срок Александра Муравьева завели еще одно уголовное дело.

Напомним, после ареста в 2015 году Муравьева выпуском велосипедов и мототехники занялось ООО «Мотовелозавод» под руководством бывшего главы столицы Николая Ладутько. Чтобы обеспечить выпуск продукции, «Мотовелозавод» взял в аренду за небольшую плату у «Мотовело» производственные линии, которые остались на плаву в одном сборочном цеху. Но долго такая конфигурация существовать не могла, и в конце 2016 года был предложен следующий вариант развития событий.

Во-первых, банки-кредиторы предлагали создать компанию для управления объектами недвижимости «Мотовело» в счет удовлетворения обеспеченных залогом требований по кредитам и облигационным займам. Во-вторых, планировалось строить новую производственную площадку для «Мотовелозавода» на нынешнем участке «Мотовело». От общей площади «Мотовело» в 26,9 гектара земельный участок в 4,5 гектара планировали передать в безвозмездную аренду «Мотовелозаводу».


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