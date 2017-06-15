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В Бресте коммунальщиков наказали за георгиевские ленты и флаги РФ на машинах

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  • 15.06.2017, 11:27
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Милиция приняла неожиданное для местных активистов решение.

Наказали водителей и поблагодарили за активную гражданскую позицию – брестский журналист Александр Левчук пожаловался на георгиевскую ленту и российский флаг на машинах коммунальщиков, сообщает «Белсат».

Милиция, неожиданно для самого Левчука, не только не проигнорировала заявления, но и прислала письмо с подтверждением: водители привлечены к административной ответственности за использование незарегистрированной символики.

«Эта лента стала символом войны в Украине, когда я вижу российский флаг на машине, я чувствую опасность, ведь точно так же все начиналось в Абхазии, поэтому единственная возможность от этого избавиться – это чтобы у тебя была активная гражданская позиция», – объясняет позицию Александр Левчук.

Георгиевская лента впервые появилась на наградах Российской империи еще перед Первой мировой, в Советском Союзе ее использовали как элемент награды за победу над Германией. Но она же стала символом войны на Донбассе – Верховная рада Украины в этом году приняла закон, согласно которому за ношение ленты или ее демонстрацию можно получить штраф, а за повторное нарушение даже сесть на 15 суток.

Использование георгиевской ленты нежелательно также в Литве и Грузии. В Беларуси же, на День победы ее уже который год аккуратно заменяют на красно-зеленую, с цветком яблони посередине.

«Сегодня еще не поздно говорить о том, что георгиевская лента для территории Беларуси неприемлема, мы живем в независимом государстве, и мы предлагаем новую символику, например, которая символизирует мужество и героизм белорусского народа уже в настоящем», – делится мнением историк Игорь Кузнецов.

По его мнению, с предложением о новой, белорусской ленте должно обратиться само гражданское общество – если не хочет, чтобы за это дело бралось государство или страна-соседка.


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