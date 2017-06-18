Беларуси есть что скрывать от других стран в отношении своей АЭС 6 18.06.2017, 9:49

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Представителей гражданского общества Беларуси и Литвы приняли совместное заявление.

Заявление принято по итогам 7-й сессии Совещания Сторон конвенции ЕЭК ООН Эспоо и 3-й Сессии Совещания Сторон по Протоколу по СЭО, касающейся исполнения Республикой Беларусь ее обязательств в связи со строительством АЭС, сообщили Charter97.org авторы резолюции.

Приводим текст заявления полностью:

- Мы, представители гражданского общества Беларуси и Литвы приветствуем принятие Минской декларации и других решений 7-м Совещанием сторон конвенции Эспоо ЕЭК ООН.

Но вместе с тем, мы выражаем глубокое сожаление в том, что страны не смогли договориться и принять решение Комитета по Осуществлению, которое, в том числе, содержало выводы и рекомендации по несоблюдению Конвенции странами в ядерных вопросах. Среди таких было и дело по Островецкой АЭС. Оно было рассмотрено еще прошлым Совещанием сторон, которое признало факты нарушений Конвенции и дало стране свои рекомендации. В этом году Комитет дал новые рекомендации Беларуси, которые приняты не были. Это произошло, в том числе, и потому, что Беларусь неконструктивно подошла к предложениям такого независимого органа, как Комитет по Осуществлению, и, в частности, выступила против создания под эгидой Конвенции независимого экспертного органа для оценки хода строительства Островецкой АЭС.

Похожую несговорчивость проявили и другие страны, которые были уличены Комитетом в нарушении Конвенции при осуществлении деятельности в ядерной сфере. Однако позиция Беларуси по отношению к решению Комитета, которое на наш взгляд, являлось мягким и компромиссным, свидетельствует о нежелании сотрудничать с независимыми экспертными органами, и дает основания для сомнений в соблюдении Беларусью не только процедур Конвенции, но и технических норм при строительстве.

По нашей информации, Беларуси есть что скрывать от других стран в отношении своей АЭС - это, в частности, многочисленные нарушения, включая начало строительства АЭС в отсутствие архитектурного проекта, и инциденты, в том числе, и с корпусами реакторов, о которых мы высказывались ранее.

Мягкость решения Комитета по отношению к Беларуси проявлялась, на наш взгляд, еще и в том, что этот орган отложил оценку исполнения нашей страной решения прошлой встречи по поводу Островецкой АЭС. В то время как были явные факты невыполнения или неполного выполнения его положений. Так, например, Беларусь по рекомендации прошлой встречи сторон пригласила к себе миссию SEED, но исключила оттуда компонент по оценке выбора площадки, тогда как именно для такой оценки миссию нужно было приглашать. Другой пример - в 2014-м году Беларуси было рекомендовано принять такое решение по выбору площадки, которое соответствовало бы положениям Конвенции и учитывало бы мнение Литвы, однако с 2014 года Беларусь не возвращалась к рассмотрению решения по выбору площадки. Беларусь также не организовала учета мнения литовской общественности с 2014 года.

С другой стороны, мы призываем Комитет дать справедливую и своевременную оценку исполнению Беларусью решения предыдущего, шестого Совещания сторон и Конвенции в целом, как можно скорее, до того времени, как первый энергоблок Белорусской АЭС будет введен в строй. Тогда эти выводы и рекомендации потеряют первоначальный смысл. Мы призываем следующее внеочередное Совещание Сторон принять решение по соблюдению в конце 2018-начале 2019 года. Мы обращаемся к Беларуси с требованием добровольно приостановить работы по строительству своей АЭС в этот период, что будет соответствовать духу и букве Конвенции.

Делегаты 7-го Совещания сторон конвенции Эспоо ЕЭК ООН со стороны ОО “Экодом”, БПЗ, независимой общественности Литвы