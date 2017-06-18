Второй тур парламентских выборов проходит во Франции при низкой явке 1 18.06.2017, 14:03

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Фото с сайта slovoidilo.ua

К 13 часам проголосовали только 18% избирателей.

Аналитики, опираясь на итоги первого тура предполагают, что сторонники президента Эммануэля Макрона получат абсолютное большинство в национальном собрании.

В результате у главы государства будет рекордная поддержка в парламенте за последние 60 лет.

Напомним, партия президента Франции Эмманюэля Макрона "Вперед, республика!" в ходе первого тура парламентских выборов заняла лидирующую позицию.

По прогнозам телеканала BFM TV, президентская партия в итоге может получить от 415 до 445 мест в Национальном собрании из 577.