Режим провалился в долговую яму 11 19.06.2017, 10:05

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Обвал российского рубля потянет за собой и белорусскую экономику.

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-мае 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,9% и составил 38,7 миллиарда рублей, отмечает Национальный статистический комитет.

Правительство Беларуси согласно прогнозу социально-экономического развития страны рассчитывает на рост ВВП на 1,7% по итогам 2017 года.

По оценке МВФ, ВВП страны в текущем году снизится на 0,8%, пишет zautra.by.

Всемирный банк прогнозирует снижение реального валового внутреннего продукта Беларуси в 2017 году на 0,4%.

ЕАБР и ЕБРР прогнозируют падение на 0,5%.

За счет чего растет ВВП Беларуси и чьи прогнозы – МВФ, ЕАБР и ЕБРР или белорусского правительства — сбудутся?

По словам кандидата экономических наук Леонида Злотникова, рост белорусского ВВП идет за счет российского рубля и политики Центробанка России: курс российского рубля год-полтора был 65-67 рублей за доллар, а теперь стал 53-54 рубля.

— 40% нашего импорта идет в Россию за рубли, один и тот же объем белорусского экспорта в Россию в переводе на доллары теперь дал процентов на десять больше. Да и цены на нефть в этом году по сравнению с началом 2016 года увеличились на 15-20%. В связи с этим в мире выросли цены на продовольствие, и от экспорта продовольствия в Россию в долларовом эквиваленте белорусы получили в полтора раза больше при практически том же объеме, — констатирует эксперт.

Он уверен, что эти внешние факторы оказались более влиятельными, чем внутренние.

— В начале года белорусская промышленность увеличила объем экспорта, продаж, но в то же время за первый квартал дебиторская задолженность по промышленности выросла на 10%. Это значит, что мы отправили продукцию, но не получили за нее денег, — отмечает экономист.

Задолженность предприятий перед банками растет, увеличивается напряжение и в самой банковской системе. По-прежнему даются указания обеспечить кредиты в сотни миллионов долларов то Минскому тракторному заводу, то Белорусскому металлургическому заводу в Жлобине.

— Например, жлобинский завод едва вышел на 17 тысяч долларов прибыли за прошлый год. Учитывая, что перед этим они наращивали долги, эту прибыль вряд ли можно назвать ростом, хотя это лучше, чем убытки, — считает Леонид Злотников.

В этом году, по его прогнозам, таких условий уже не будет.

— Цены на нефть постепенно снижаются. Америка будет работать на то, чтобы снабжать Европу газом и нефтью, можно ожидать, что цены еще снизятся, — говорит собеседник. – Курс российского рубля к доллару начинает падать, и выгодность нашей торговли с Россией тоже будет снижаться.

Если какой-то процент роста ВВП и случится, то он не поменяет ситуацию, считает Леонид Злотников.

— Мы в долговой яме, наши долги растут. Если год назад задолженность составляли 2-3 процента от ресурса банковской системы, то сейчас она больше и напряжение в банковской системе тоже растет.