Протестовавшая на кране минчанка: Лучше бы засела в доме с газовым баллоном 4 19.06.2017, 16:45

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Галина Игнатович

Фото: kp.by

Галина Игнатович не сдается и готова дойти до ООН.

Утром 31 января 2017 года минская пенсионерка Галина Игнатович залезла на башенный кран. Она сильно удивила и перепугала сотрудников МЧС и привлекла внимание прессы, пишет журнал «Имена».

Свой поступок Галина Константиновна мотивировала конфликтом с застройщиком «Тапас». Дом пенсионерки строительная компания решила снести, чтобы построить элитный комплекс «Олимпик Парк». Однако Галину Игнатович не удовлетворила компенсация. В ее доме проживали 11 человек: два сына с семьями и бывший муж с новой супругой. В досудебном порядке пенсионерке предложили компенсацию в виде квартир в комфортабельном жилом комплексе «Браславский» общей площадью 225 кв. м. Однако на суде решение переиграли — три квартиры примерно по 50 кв. м. каждая.

Застройщик сообщил, что 31 января дом снесут. В ответ Галина Констаниновна взобралась на башенный кран. Она потребовала, чтобы ей выплатили ее долю деньгами. Ситуация вокруг дома Игнатович дошла до Мингорисполкома и Лукашенко.

Однако популярность не помогла Галине Игнатович уйти от неизбежного — в конце марта ее выселили из дома. Решение суда Центрального района тоже осталось без изменения — предоставить семье из 11 человек три двухкомнатные квартиры. Однако на этом пенсионерка и ее родственники решили не прекращать борьбу. Сегодня они обжалуют решение о выселении в Верховном суде и, как признаются, готовы дойти до ООН.

— Суды идут, — рассказывает «Именам» сын Галины Игнатович Константин. — По норме на каждого человека положено 15 «квадратов». Нам же дали на 11 человек 152. А это значит, 13 метров не додали. Сейчас мы взяли ключи от двух квартир, будем проводить экспертизу, соответствуют ли они типовым потребительским качествам. Мы хотим доказать, что решение было неверным.

Сегодня пенсионерка-бунтарь Галина Игнатович временно живет у друзей. Также у друзей живет и Константин вместе с женой и двумя детьми. Игнатовичи хотят, чтобы их встречные требования удовлетворили: предоставили денежную компенсацию Галине и ее бывшему супругу Ивану, а также новый земельный участок взамен старого. Время идет, пенсионерка подала заявление в прокуратуру об отмене решения суда Центрального района. Но и старый дом уже не вернешь — его снесли. Галина Константиновна печалится, что зря полезла на кран… Сегодня она считает, что нужно было действовать радикальнее.

— Мама говорит: лучше бы я не лезла на кран, а засела в своем доме с газовым баллоном, как мужчина в Казахстане, — рассказывает Константин. — Лучше было бы так.