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На строительство БелАЭС потрачено уже более $2,5 миллиардов

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  • 19.06.2017, 20:08
ФОТО: ВАЛЕРИЙ ЧУМАКОВ

Срок ввода первого энергоблока перенесен из-за повреждения корпуса реактора.

Заменный корпус реактора первого энергоблока Белорусской атомной электростанции уже смонтирован. Защиту на второй энергоблок в Островце ожидают в августе. Об этом сегодня на выставке Атомэкспо-2017 рассказал генеральный директор БелАЭС Михаил Филимонов, пишет tut.by.

По его словам, подорожала ли стоимость всего проекта из-за переноса сроков ввода в эксплуатацию первого энергоблока, на БелАЭС не подсчитывали. Напомним, его должны были запустить в ноябре 2018-го, но перенесли на год. Помешало повреждение корпуса реактора летом 2016 года. При установке он коснулся земли. Несмотря на заявленные «незначительные повреждения», его решили заменить.

Так навскидку и не скажешь, стал ли дороже проект из-за переноса сроков. Но у нас было меньшее освоение кредитных средств за это время, поэтому и платежи по процентам будут ниже. Что касается других аспектов: выработки электроэнергии, персонала — то здесь нужно проводить серьезные расчеты. А нам нужно заниматься более важными делами и строить станцию, — сказал Михаил Филимонов.

Беларусь получила от России кредит до 10 миллиардов долларов на строительство атомной электростанции. Сегодня из них освоено чуть больше 2,5 млрд. Плюс 250 млн долларов собственных средств.


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