В Брюсселе начались переговоры о выходе Великобритании из ЕС 19.06.2017, 20:50

Стороны обсуждают организационные вопросы: в каком порядке и какие темы будут обсуждаться, и какой будет периодичность встреч.

Британский министр по Брекзиту Дэвид Дэвис и глава делегации Европейского Союза Мишель Барнье 19 июня приступили к переговорам о выходе королевства из ЕС. Переговоры начались в соответствии со статьей 50 Договора о Европейском союзе, которая описывает процесс выхода государств-членов из союза. В начале переговоров стороны обсуждают организационные вопросы: в каком порядке и какие темы будут обсуждаться, и какой будет периодичность встреч, передает «Радио Свобода».

По словам Дэвиса, переговоры начинаются в позитивном и конструктивном ключе. Барнье согласился с британским представителем и высказался в пользу первоочередного рассмотрения вопросов о статусе экспатов и границе между Ирландией и Северной Ирландией. Вопрос о сумме выплат, которые Брюссель рассчитывает получить от Лондона, не был назван среди первоочередных.

«Бракоразводное урегулирование», по некоторым подсчетам, будет стоить до 50 миллиардов фунтов стерлингов (более 57 миллиардов евро). Однако, по оценкам Financial Times, Брекзит может обойтись Британии в 100 млрд евро из-за ужесточения требований со стороны стран-членов союза. По словам источников Би-би-си, переговоры будут идти по схеме, которая является предпочтительной для ЕС: сначала будут обсуждаться условия выхода Британии из объединения, а затем – вопросы о будущем сотрудничестве и торговом соглашении.

Дата 19 июня была назначена для начала переговоров еще до того, как премьер-министр Тереза Мэй и ее партия консерваторов понесли ощутимые потери на недавних парламентских выборах в Великобритании. Итоги выборов породили сомнения относительно соблюдения установленной ранее даты начала переговоров.