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В Светлогорске неизвестный режет колеса авто с «георгиевской лентой»

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  • 19.06.2017, 22:27

В городе зафиксировано уже около десяти таких случаев.

Светлогорская милиция говорит о неизвестном злоумышленнике, который режет или прокалывает колеса в автомобилях, оставленных возле дома. С 5 июня по настоящее время в городе зафиксировано около десяти таких случаев, сообщает ranak.by со ссылкой на оперативного уполномоченного Светлогорского РОВД Александра Петрушкина. Известен даже случай, когда злоумышленник просто прыгал по машине, повредив ее.

Милиция подчеркивает, что для своих действий злоумышленник выбирает автомобили, на которых прикреплена «георгиевская лента». Последний инцидент произошел 18 июня: в автомобиле прокололи все колеса.

После событий на востоке Украины георгиевская лента многими стала восприниматься как символ российской агрессии.


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