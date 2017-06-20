Вадим Иосуб: От сделок с Китаем только растет внешний долг 1 20.06.2017, 10:46

Вадим Иосуб

Фото: onliner.by

Власти Беларуси окончательно запутались в кредитах под «модернизацию» промышленности.

Беларусь проводит road show евробондов в США и Европе, сообщает Министерство финансов Беларуси. В зависимости от рыночных условий Беларусь планирует разместить два выпуска евробондов на 5 и 10 лет.

Что это означает, изданию «Завтра твоей страны» прокомментировал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

— Для чего Беларуси нужно выпускать евробонды?

— Для рефинансирования внешнего долга. В январе следующего года предстоит погашение находящихся в обращении евробондов на 800 миллионов долларов. Вот конкретно под их погашение власти и пытаются занять средства.

— Но евробонды дороже, чем те же кредиты Международного валютного фонда.

— Да. МВФ одалживает деньги под процент гораздо меньший, чем тот или иной заемщик на рынке, но с условием, что они пойдут под программу реформ. А евробонды размещаются на рынке без обязательств, кроме возврата процентов и самого долга.

— И Беларусь сейчас вообще не может обойтись без евробондов?

— Последние пару лет четверть долга мы погашаем из бюджета, а три четверти — рефинансируем. В любом случае, чтобы платить кредиты и возвращать внешний долг, внутренних средств недостаточно, нужны новые заимствования. При наличии кредита МВФ потребности размещать облигации на еврорынке не было бы. Но Беларусь никак не согласится со структурными реформами. И в этих условиях приходится искать альтернативных кредиторов.

Кроме того, всегда полезно иметь представление о том, под какой процент можно одолжить деньги, если белорусское руководство не договорится с Россией или с МВФ и придется обращаться к рынку.

Беларусь обошлась бы без евробондов, если бы в качестве альтернативы могла взять в долг еще у кого-то. Власти рассчитывают еще на несколько траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, на кредит со стороны России, но эти деньги не покрывают все нужды. Со стороны России ожидают 700 миллионов долларов. Если бы Россия дала на 800 миллионов долларов больше, не было бы потребности в евробондах. А так правительству приходится балансировать между выплатой по внешним долгам и поступлениями.

— Когда-то Лукашенко с гордостью говорил о том, что у Беларуси почти нет внешних задолженностей.

— Да, еще 10 лет назад у нас был низкий внешний долг по отношению к ВВП. Он появился, когда власти решили провести так называемую модернизацию деревообработки, цементной и бумажной промышленности. Основная проблема, что деньги, одолженные на модернизацию, потратили предельно неэффективно. Государство оказалось бездарным инвестором. Из-за проеденных миллиардных сумм вырос госдолг, который надо погашать.

— Можно ли ожидать, что государство инициирует еще какой-то подобный объект для поддержки?

— Да. В этом году уже активно обсуждаются новые инвестиционные программы в промышленность – в тракторостроение, машиностроение. И нет никаких гарантий, что эти инициативы не окажутся такими же провальными, как модернизация деревообработки.

Власти рассчитывают на кредиты, прежде всего китайские. А это значит, что большая часть оборудования будет китайским, работы в основном будут производить китайские работники, то есть, это те деньги, которые могут даже не пересечь границу Беларуси, а прямо пойти китайским подрядчикам и продавцам оборудования. Единственным результатом таких инвестиций может оказаться рост внешнего долга.