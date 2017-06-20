Девять масштабных провалов Косинца в Витебске 12 20.06.2017, 17:17

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Проекты вице-премьера, которых так и не увидели жители города.

«Витебским курьер» написал о девяти грандиозных проектах нового помощника Лукашенко, которым так и не суждено было сбыться в городе над Двиной.

1. Благоустройство шагаловских мест

Создание вокруг улицы Покровской, на которой расположен дом родителей мировой знаменитости, целого «шагаловского квартала» площадью 50 гектаров. Проект включал в себя реконструкцию уличных строений в стиле начала ХХ века, открытие отеля, торговых лавок, магазинов, создание Центра современного искусства с выставочным залом и художественной школой (в помещении винодельческого завода).

Вокруг церкви, заборы, лавки, синагоги, незамысловатые и вечные строения, как на фресках Джотто, – писал об улице своего детства и юности Марк Шагал.

Но улица Покровская – уникальное место, где каждый дом – памятник истории, еще до сих ждет своего инвестора.

2. Возведение комплекса «5-й полк» с благоустроенной территорией, памятными знаками, реконструированным обелиском, смотровой площадкой, церковью

Часовня с набатным колоколом на территории захоронения узников концлагеря «5-й полк» в Витебске была установлена 25 июня 2012 года, а вот на месте будущего храма только освященный камень.

3. Восстановление Свято-Николаевского собора

Напомним, что на нынешней площади Свободы некогда размещался архиерейский дом (официальная резиденция архиепископа) в корпусе бывшего иезуитского коллегиума. Деревянные здания коллегиума и костел святого Иосифа были построены приблизительно в 1640-х годах. Вскоре католический храм был передан православным верующим и перестроен в церковь Алексеевского монастыря, но в 1668 году вновь стал костелом. В 1822 году культовые здания были отданы униатам, а в 1840-х годах здесь был освящен Николаевский кафедральный собор, который украшал одноименную, Соборную, площадь. Про эту историю и про то, что было утрачено в Витебске в 50-60-х годах, можно прочитать здесь.

Обещание восстановить Николаевский собор Александр Косинец дал во время визита в Витебск Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Филарета в апреле 2009 года.

4. Строительство Софийского собора в парке Партизанской Славы

План возведения Софийского собора в Витебске оказался довольно резонансным событием для города. Какими аргументами руководствовались выступающие против строительства Софийского собора жители города, можно прочитать здесь. Горожан волновала судьба парка Партизанской славы, ведь, согласно проекту, планировалось вырубить большое количество деревьев. Причем многим было непонятно, почему в Витебске будет возводиться храм, который не имеет никакого отношения к нашему городу.

5. Свой «алмаз знаний» в Витебске

В конце марта 2010 года Александр Косинец распорядился разработать архитектурный проект нового здания областной библиотеки. Проект должен быть оригинальным и рассчитанным не менее чем на 20 тысяч квадратных метров. Необходимо было предусмотреть помещение для картинной галереи, выставочного зала, кафе и даже «комнаты релаксации», где люди смогли бы отдохнуть от напряженной умственной работы.

Место под новую библиотеку было не определено, но предлагалось два варианта: улица Герцена в промышленном районе или в новом микрорайоне Билево. было решено, что здание областной библиотеки устарело. Вместо областной планировалось возведение городской библиотеки. Сооружение 1966 года должно было быть усовершенствовано, здание получило бы еще два этажа.

Однако в 2011 году все-таки «алмаз знаний» в нашем городе появился, было закончено строительство библиотеки медуниверситета. Правда, проект оригинальным не назовешь, уж очень он смахивает на Национальную библиотеку в Минске.

6. Дворец торжественных обрядов

Идея строительства Дворца бракосочетания на площади Тысячелетия в Витебске появилась в 2010 году. Этот объект был включен в комплексный план благоустройства парка Победителей. Пока же рядом с местом будущего строительства установлен памятник Александру Невскому с женой витебской княжной Александрой и сыном Василием. Композиция символизирует семью, что вполне увязывает ее с будущим ЗАГСом.

7. Строительство ипподрома и аквапарка

Про ипподром, возможно, такая же «байка», как и про слона. А об аквапарке в Витебске мечтают так же сильно, как на районе – о хорошем бассейне. Смелые планы в городе появились еще весной прошлого года: аквапарком предполагалось украсить новый микрорайон в центральной части Витебска по улице Труда. Сначала строительством интересовались инвесторы из ОАЭ, но, видимо, спонсора проект так и не дождался.

8. Зоопарк Билево

В 2010 году городские власти приступили к реализации проекта по строительству новых вольеров и зданий для зоопарка в лесопарковой зоне. Александр Косинец требовал ускорить темпы строительства и сдать зоопарк в эксплуатацию к июлю 2013 года. Однако переезд зоопарка в новый микрорайон все откладывается и откладывается.

9. Проблема в областном центре общественных туалетов

«Они должны быть в городе не только на площади Победы или запрятаны», – говорил в свое время Александр Косинец.

Напомним, туалет на площади Победы открыт после реконструкции в 2010 году в преддверии 9 Мая. Считается, что это самый лучший в городе туалет и по отделке, и по оснащению, и по обслуживанию. К услугам посетителей два зала: мужской и женский, в каждом по 25 кабин. Все на сенсорах: автоматический слив в умывальниках и унитазах, сенсорные сушилки. Хорошая вентиляция, плитка на полу и на стенах. Туалет вовремя убирают, дезинфицируют, ароматизируют.