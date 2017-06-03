Любой каприз за наши деньги 8 Валерий Карбалевич, «Свободные новости»

3.06.2017, 13:49

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Фото: tut.by

Чем дальше, тем больше Беларусь напоминает какой-нибудь Туркменистан.

Как вы думаете, каковы самые главные, приоритетные проблемы Беларуси, на которые правитель должен был бы обратить первостепенное внимание? Вряд ли угадаете. Некоторые по наивности думают, что самые актуальные вопросы касаются социально-экономической сферы. Но нет, они отложены в долгий ящик.

Еще в 2013 году Лукашенко пообещал вскоре провести большие совещания, посвященные проблемам ЖКХ и развитию агропромышленного комплекса. Прошло почти четыре года, как были обнародованы те планы, но до их выполнения руки не доходят.

Также было обещано провести большое совещание по вопросу образования в стране.

На март было запланировано совещание по вопросам реформирования госсобственности. Этого требует МВФ.

Председатель Центризбиркома Ермошина несколько раз сообщала, что в марте должно было пройти совещание по проблеме реформирования избирательного законодательства. На этом настаивает ОБСЕ и ЕС.

Но все эти планы и намерения подвисли.

9 марта Лукашенко поручил доработать декрет № 3 о «тунеядцах» и представить на подпись до 1 апреля. Но его судьба неизвестна.

14 марта правитель заявил о необходимости заслушать отчет правительства о тенденциях и ситуации в экономике по итогам первого квартала. Мероприятие планировалось провести в расширенном составе, на него собирались пригласить более 300 человек. Прошло больше месяца, первый квартал закончился, и 21 апреля во время выступления с «посланием к белорусскому народу и национальному собранию» Лукашенко в очередной раз пообещал: «Более детально ситуацию в экономике страны мы в ближайшее время рассмотрим на заседании правительства, а точнее, при отчете правительства перед президентом, это будет в ближайшее время с участием наших депутатов и сенаторов, Национального банка, всей вертикали власти и руководителей важнейших организаций». Уже конец мая, скоро закончится второй квартал, а совещания все нет.

Правителю некогда, у него дефицит времени, он сутками думает о благе Отечества…

Но вот на прошлой неделе Лукашенко выкроил часть своего драгоценного времени, чтобы заняться поистине важными государственными делами. 25 мая правитель провел совещание, посвященное самому главному в стране и наиболее животрепещущему сегодня вопросу. Это, конечно же, развитие хоккея.

Два десятилетия назад президент искусственно навязал Беларуси хоккей в качестве спорта № 1. Начали массово строиться ледовые дворцы в столице и райцентрах. На хоккей идет пятая часть всех государственных расходов на спорт.

Сегодня пожинаем плоды. Ледовые дворцы не окупаемы, висят тяжелым бременем на местных бюджетах. Сборная Беларуси не смогла войти в мировую элиту, постоянно борется за то, чтобы удержаться в высшем дивизионе.

Собственно, дела в нашем хоккее идут ровно так же, как во всех других сферах. Все деградирует, в том числе и главная игрушка правителя. К тому же хоккей — дорогой вид спорта. Успеха, обычно, достигают богатые страны, к которым Беларусь не относится.

Но Лукашенко хочет любой ценой исправить положение в хоккее, поэтому и пошел на чрезвычайные меры. Главу Минской области Семена Шапиро, которого по слухам прочили в премьер-министры, освободили от должности и поручили возглавить Федерацию хоккея.

На прошлой неделе Лукашенко озаботился еще одной важной проблемой. Он посетил одну из минских школ, встретился с учащимися. Проблем в системе образования действительно предостаточно.

Но президента в последнее время волнует только один вопрос, к которому в течение месяца он обращался несколько раз. Лукашенко потребовал перенести начало занятий в школах с 8 часов на 9.00. И обосновал это неотразимым аргументом: его сын Коля не высыпается.

Газета «Наша Ніва» сообщает, что по ее информации опрос родителей в двух минских и двух брестских школах показал: от 80 до 95% пап и мам категорически не согласны с переносом начала занятий на 9.00, ибо их рабочий день начинается раньше.

Но какое значение имеет мнение родителей, когда весь госаппарат подстраивается под каприз главного родителя. Министр образования Игорь Карпенко во время встречи с Александром Лукашенко в школе 26 мая, выступая в образе бравого солдата Швейка, успел за 6 секунд трижды согласиться с ним фразой «Так точно!».

В итоге Министерство образования отрапортовало, что с 1 сентября 82% школ будут начинать занятия в 9 часов. Только там, где учатся в две смены, разрешено оставить начало занятий в 8 или 8.30.

Из-за этого изменения будет сокращена продолжительность переменок. Для чего Минздрав изменил Санитарные правила и нормы.

Но ведь из-за такого решения сотни тысяч людей, которые отводят маленьких детей в школу, опоздают на работу, в результате чего может быть парализована деятельность всех предприятий и учреждений.

И тут Министерство образования извернулось гениальным образом. Родители, которым нужно рано идти на работу, смогут приводить детей в школу, как и прежде, к 8 часам. И педагоги будут приходить к этому времени. Целый час дети будут болтаться без дела. Сейчас на ходу придумывают схемы с нулевым уроком или факультативом. Но занятия начнутся в 9 часов, когда выспится Коля. Страна поставлена на уши, дабы обеспечить удобство одной семье. Сейчас в социальных сетях люди с ужасом предполагают, как изменится система высшего образования, когда Николай Александрович поступит в университет. И предлагают создать для этого ученика отдельную школу с эксклюзивным режимом обучения. Беларуси это обойдется дешевле.

Чем дальше, тем больше Беларусь напоминает какой-нибудь Туркменистан. Недавно пришло сообщение, что там на собрании о проблемах коррупции первая же выступающая начала петь песню в честь матери президента Бердымухамедова, зал встал и подпевал. У нас министр образования благоговейно восклицает «Так точно!», там подпевают. Велика ли разница?

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»