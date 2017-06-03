Андрей Мезин: И кто сейчас голкипер номер один в Беларуси? А никого! 2 3.06.2017, 15:09

1,510

Андрей Мезин

Фото: Tribuna.com

В случае завершения выступлений за национальную дружину Кевина Лаланда позиция «номера один» станет вакантной.

Тренер вратарей сборной Беларуси по хоккею Андрей Мезин в интервью pressball.by заявил, что для Дмитрия Мильчакова дверь в национальную команду не закрыта, а в случае завершения выступлений за национальную дружину Кевина Лаланда позиция «номера один» станет вакантной.

— Давай предметно: Мильчаков закрыл себе дорогу в сборную и клуб?

— С чего бы? Шум, устроенный его агентом после увольнения Димы из «Динамо», был, конечно, лишним, но ничего ни для кого не закрыто. Он мог и в нынешнем кэмпе оказаться.

— Но не оказался.

— А вместо кого? Трусу он уступил в честной конкуренции в экстралиге. Карнаухов заметно моложе. Нельзя же, как у нас часто было, превращать сборную в «клуб кому за 30». Лаланд изначально был «номером один».

— В этом и загвоздка — после семи матчей в сезоне…

— На опыте, а он у Кевина объективно больший, чем у Мильчакова. Плюс месяц на подготовку, плюс спарринги. Да, в Париже Кевин пару раз «улетал в космос». Но справился точно лучше, чем год назад в Санкт-Петербурге. Правда, хуже, чем два года назад в Остраве.

— Положим, все к тому идет, что со сборной Кевин закончил. Или она с ним — не суть. И кто сейчас «номер один»?

— А никого. Хотя в том и некоторый интерес — двери будут открыты, место свободно. Зато «номеров два» сейчас с полдесятка: и Карнаухов, и Трус, и тот же Мильчаков. Осипков с Кульбаковым на подходе. Бородуля с Шелепневым все еще могут выстрелить.