Профсоюз РЭП провел блестящую «рокировку», защищая интересы рабочих 30.06.2017, 11:41

Директор и бухгалтер, которое пыталось сделать «крайними» работников магазина, сами попали на скамью подсудимых.

Редкое решение вынес суд Речицкого района 27 июня: РАЙПО обвинило в недостаче продавцов, но виновными оказались сами директор и бухгалтер.

Структурное подразделение Речицкого РАЙПО подало иск в отношении трех продавцов, обвинив их в недостаче. Интересы ответчиц, которые вступили в профсоюз РЭП, представлял юрист Леонид Судаленко.

На первом заседании продавцы не согласились с иском и рассказали суду, что могло стать причиной недостачи: кража в магазине и отказ заведующей вызвать милицию; отсутствие грузчика, уборщика и еще одного продавца, предусмотренных штатным расписанием; выкладка немаркированных товаров; отказ заведующей принимать докладные записки, и так далее.

На втором заседании суд, изучив материалы дела, принял решение, которое Леонид Судаленко назвал прецедентным: «Я в своей практике не помню такого случая, когда бы суд привлекал по недостаче исца, то есть должностное лицо предприятия».

На заседании 27 июня 2017 года суд вынес решение, уменьшив сумму недостачи на 20% и разделив ее между ответчиками, к которым присоединились и представители нанимателя (с директора взыскали 400, с главного бухгалтера - 300 рублей). Однако Леонид Судаленко считает, что процесс может иметь дальнейшую правовую перспективу, намереваясь обжаловать решение суда, чтобы уменьшить сумму выплат.

Правовой инспектор так прокомментировал решение суда порталу praca-by.info:

– Суд вчера вынес решение, которое может быть пересмотрено в кассационном порядке. Профсоюз запросил у судьи мотивировочную часть, чтобы посмотреть, в какой части суд удовлетворил требования, а в какой – отказал нам. Например, пока не понятно, почему не удовлетворено наше ходатайство об уменьшении суммы иска на размер упущенной выгоды, то есть торговой надбавки. Наниматель предоставил нам по требованию справку, что средняя торговая надбавка составляет 26%. Ее мы и требуем снять. Это немалая сумма: больше, чем четверть недостачи. В итоге, мы уменьшили сумму недостачи на 20%, но нас это не устраивает: будем бороться за то, чтобы суд снял еще 26%.