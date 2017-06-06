Виктор Молочко требует вернуть белорусский язык на улицы Солигорска 2 6.06.2017, 18:39

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Виктор Молочко

Активист направил обращение к руководству Солигорского райисполкома.

Об этом сообщает ucpb.org.

«Сделав небольшой анализ из жизни Солигорска, в том числе и того, что происходит на улицах города, пришел к выводу, что Солигорск теряет последние признаки белорусского города, - пишет в обращении Виктор Молочко. - Практически белорусский язык отсутствует повсюду: его нет в системе образования (на всех уровнях), в надписях на вывесках в городе, в СМИ и даже нет вывески на белорусском языке на здании Солигорского исполкома.

Хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что в городе имеется много вывесок на других негосударственных языках Республики Беларусь или даже на несуществующих языках и почти отсутствуют вывески на белорусском языке.

Думаю, что в этом плане исполкомом вообще не ведется никакая работа, что меня как гражданина Республики Беларусь и как представителя коренного населения не может не оскорблять.

Хотелось бы, чтобы руководством Солигорского исполкома были совершены какие-то меры по возвращению белорусского языка хотя бы на городские улицы (названия магазинов, предприятий и т.д.) и первое, что в этом плане можно сделать, это вернуть на место белорусскоязычную вывеску на здании исполкома .

Надеюсь на ваш здравый смысл и понимание, так как в противном случае буду обращаться в судебные инстанции и комитет ООН по причине дискриминации белорусского языка и, можете мне поверить, у меня хватит на это опыта и упорства. (Не забывайте, что у меня подрастает маленькая дочка, которая хочет расти белорусской, белорусскоязычной и в белорусскоязычной среде)».