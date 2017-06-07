Могилевских пенсионеров заставили метать валенки в жару 10 7.06.2017, 10:30

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Чиновникам нужно отчитаться об очередной показухе.

Физкультурно-оздоровительный праздник "Тропа здоровья", посвященный 750-летию Могилева, пройдет сегодня на стадионе СК "Торпедо". Об этом корреспонденту БелТА сообщила главный специалист управления образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома Инна Ноздрин-Плотницкая.

Программа состязаний включает 12 видов обязательных состязаний: стрельба из пневматической винтовки, дартс, кольцеброс, боулинг, броски в баскетбольное кольцо, набивание мяча рукой, соревнование капитанов, блиномет, веселая рыбалка и хоккей, метание валенка на дальность, быстрые шашки. В этом году впервые к основным этапам организаторы добавили и мини-гольф.

Еще одно нововведение - туристическая полоса препятствий, состоящая из пяти испытаний: кочки, слепое ориентирование, сбор в поход, параллельные перила, маятник. "Пройти ее сможет каждый желающий, - отметила собеседница. - Однако этот этап пока не включен в основную программу соревнований. Если идея понравится участникам и вызовет интерес, в следующем году она обязательно пополнит список основных".

Организаторами мероприятия выступают управление образования, спорта и туризма Могилевского горисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.