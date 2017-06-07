Как простому белорусу зарабатывать до €2000 в месяц за границей 16 7.06.2017, 13:40

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Кем можно устроиться белорусам в Чехии, Китае, Польше и других странах.

Те, кто недоволен своей зарплатой в Беларуси, могут попробовать заработать за границей. Журналисты Intex-press узнали, в каких странах ждут белорусов без высшего профильного образования, какие вакансии предлагают и сколько там можно заработать.

Китай

Кто требуется. Обслуживающий персонал в сфере туризма, гостеприимства, искусства и смежных сферах.

Какие условия. Девушки от 18 до 35 лет с базовым знанием английского языка. Питание, проживание и перелеты оплачивает работодатель.

Какая зарплата. Месячная заработная плата, например, администратора в гостинице – от 700 долларов. Эта цифра зависит от туристического сезона и размера города, куда уезжает соискатель. Также работникам за хорошую работу выписывают премии в размере 200 долларов, как рассказали в ООО «Культурно-деловой центр «Ювизит».

Как уехать и устроиться. Чтобы уехать в Китай, нужно обратиться в кадровое агентство. Такие агентства есть в Минске. Там помогут собрать документы и перевести их на китайский язык. Расскажут, как человек должен вести себя в непредвиденных ситуациях, дадут адреса и номера телефонов консульств, посольств и других органов, с которыми человек может связаться, если понадобится помощь.

Чехия

Кто требуется. Сварщики, слесари, операторы станков с числовым программным управлением.

Какие условия. Возраст соискателя может быть до 55 лет с высшим образованием и до 40 – без высшего. Наниматель предоставляет общежитие, питанием работник обеспечивает себя сам. На еду уходит около 150 долларов ежемесячно.

Какая зарплата. Оплата труда почасовая. В среднем – 4 доллара в час. В день нужно будет отработать либо 8-часовую, либо 12-часовую смену. Можно брать смены в субботу. Получается, что в месяц можно заработать от 550 долларов с вычетом расходов на питание, если брать 8-часовую смену.

Как уехать и устроиться. Для трудоустройства нужно обратиться в кадровое агентство. Там помогут собрать пакет документов, в который входит справка о несудимости, медицинская справка и другие, направить их работодателю. Если нанимателю понравится резюме, он пришлет соискателю приглашение на работу. Тогда нужно будет оформить рабочую визу, собирать вещи и уезжать.

Польша

Кто требуется. Строители, сезонные сборщики овощей, ягод и грибов.

Какие условия. Возрастных ограничений нет, а работать в Польше придется много, 6 дней в неделю по 10–12 часов. Жилье и питание часто предоставляет работодатель.

Какая зарплата. Оплата строительных работ почасовая. В среднем – 2–2,5 доллара в час. За месяц можно заработать 700 долларов.

Работа сборщиков овощей, ягод и грибов оплачивается «по лукошкам». Трехкилограммовая корзина клубники оценивается 0,5–1 доллар, малины – 1,5–2 доллара, голубики – 2–2,5 доллара. В день можно собрать до 150 кг ягод и заработать от 50 долларов.

Как устроиться на работу. Первое, что надо сделать, – обратиться в офис кадрового агентства и заключить договор. Там помогут собрать и оформить все необходимые документы и отправят их работодателю.

Если резюме нанимателю понравится, он отправит приглашение на работу на имя соискателя. С этим приглашением надо идти в визовый центр и оформлять рабочую визу. Также на территории Беларуси оформляют страховку. А вот медицинскую справку о состоянии здоровья, если такая будет нужна, выдадут уже на месте работы.

Литва

Кто требуется. Водители-международники.

Какие условия. Вакансия водителей открыта для мужчин до 55 лет, с опытом работы в Европе или России.

Какая зарплата. Месячная заработная плата водителей-международников может доходить до 2000 долларов.

Как устроиться на работу. Чтобы работать водителем-международником в Литве, нужно отправить резюме в агентство и прийти на собеседование. Соискателю надо иметь паспорт, который был выдан не больше 9 лет назад, водительские права необходимой категории, документы о состоянии здоровья и медицинскую страховку. Все документы человеку помогут оформить в агентстве по трудоустройству.

ОАЭ

Кто требуется. В Эмиратах белорусам предлагают вакансии в сфере обслуживания и в сельском хозяйстве.

Какие условия. Работодатели ставят сразу три важных условия: возраст от 21 до 33 лет, владение разговорным английским и опыт работы в подобной сфере. Можно устроиться и без опыта работы, но при его наличии шансов больше.

Какая зарплата. Заработная плата зависит от вакансий и конкретного работодателя. Может варьироваться от 1500 до 9000 долларов.

Как устроиться на работу. Чтобы уехать в Эмираты, надо пройти собеседование в кадровом агентстве. Для этого нужно отправить свое резюме и ждать приглашения. Затем на собеседовании агент выяснит реальный уровень владения языком и ответит на все вопросы, интересующие соискателя.

Если первое собеседование пройдет успешно, соискателя пригласят на второе – с прямым работодателем. Нанимателю важен приличный внешний вид работника и уровень владения языком.

После собеседования работодатель предлагает контракт, в котором указаны срок действия (от 2 лет), должность, заработная плата, условия проживания и питания. Если соискатель согласен на предложенные условия, ему предоставляют рабочую визу, бесплатный перелет, обратный билет по окончании контракта, медстраховку и оплачиваемый отпуск.

Финляндия

Кто требуется. Сборщики урожая на поле или в теплицах, трактористы и другие сельскохозяйственные работники.

Какие условия. Возраст – от полных 20 до 40 лет, крепкое здоровье и опыт сельскохозяйственных работ. Знание языка не требуется. Но при желании устроиться на более долгий срок знание английского языка должно быть минимум на разговорном уровне.

Длительность контракта в основном от 1,5 до 2,5 месяца с июня по сентябрь. Но есть и более долгосрочные вакансии на 6–8 месяцев. Однако на эти места в первую очередь рассматриваются кандидаты, которые уже выезжали в Финляндию.

Работодатель предоставляет место в общежитии либо на съемной квартире, за которое из зарплаты каждый месяц будут высчитывать 100–130 долларов. Расход на питание (около 20–30 долларов в неделю) также высчитывается из ежемесячной заработной платы и предоставляется нанимателем.

Какая зарплата. Оплата почасовая, для сборщиков урожая – сдельная. Работать придется по 8 часов 6 дней в неделю. За 3 кг ягод или овощей – 2,5–3 доллара. За 2,5 месяца можно заработать около 900–1000 долларов с вычетом платы за жилье и питание.

Как уехать и устроиться. Заполнить анкету на сайте кадрового агентства и выслать ее на электронную почту. После обработки анкеты агент назначит собеседование. А после успешно пройденного собеседования поможет собрать все документы для трудоустройства.

США

Кто требуется. Работу в Штатах предлагают владельцы круизных лайнеров. Вакансии для белорусов в США могут быть разные – как обслуживающий персонал, так и творческая работа вроде фотосъемки.

Какие условия. Поехать на заработки может каждый, кто владеет английским языком. Это главное условие работодателя.

Какая зарплата. Заработная плата зависит от работы, которую выполняет человек. Ставка официанта – около 1000 долларов в месяц, фотографа – на 100 долларов больше. Работать придется очень много и практически без выходных.

Как уехать и устроиться. Чтобы устроиться работником на круизный лайнер, надо пройти отборочное интервью сначала в кадровом агентстве, а затем – с работодателем. После этого оформляется виза, медицинская справка и страховка за счет работодателя.

Сколько стоят услуги кадрового агентства

Кадровое агентство – это посредник между соискателем и нанимателем. Обычно агентства берут за свои услуги деньги с соискателя, лишь редкие предоставляют их бесплатно.

Платить за услуги агентству человек может как по предоплате, так и по факту нахождения работы. Услуги по предоплате стоят 80–150 долларов. Во многих агентствах Intex-press рассказали, что если у компании не получится трудоустроить человека, то она возвращает деньги.

Второй вариант – деньги платишь после нахождения работы. Услуги оплачиваются только тогда, когда наниматель гарантировано берет человека на работу и заключает с ним договор. Цена за трудоустройство может достигать 500 долларов. Эта цифра меняется в зависимости от того, обладает ли соискатель нужными навыками (например, знанием языка), на какую вакансию претендует и других факторов. Чем больше у человека навыков, тем меньше цена за услуги агентства.

Полный список агентств, которые трудоустраивают белорусов за границей, можно найти на сайте МВД.