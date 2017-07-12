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Додон в Минске попросился в «таможенный союз»

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  • 12.07.2017, 16:34
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Президент Молдовы надеется получить статус наблюдателя в ЕАЭС.

Молдова надеется в октябре этого года получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, заявил президент страны Игорь Додон на встрече с представителями белорусских деловых кругов в среду в Минске, пишет «Интерфакс».

"В этом году в апреле мы подписали меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС. Мы подали заявление и, скорее всего, в ближайшие месяцы, в октябре мы получим статус наблюдателя", - сказал И.Додон.

Он подчеркнул, что выступает за сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, где активную позицию занимает Беларусь.

"Это означает, что наши страны получат возможность более углубленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, для бизнеса откроются интересные новые возможности", - подчеркнул президент Молдовы.


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