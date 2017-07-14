Бобруйские рыбаки взбунтовались против сдачи рек в аренду 7 14.07.2017, 15:20

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Рыболовы обвиняют власти в «узаконенном браконьерстве».

Под коллективным обращением против сдачи в аренду участков рек и водоемов в Бобруйске подписалось 911 человек, сообщает babruysk.by.

Любители-рыболовы по всей Беларуси начинают отстаивать право на любительское рыболовство и беспрепятственное посещение водоемов. Особенно актуальной проблема стала после случаев в Гомельской области на реках Сож и Припять. Местные власти проводят аукционы за право заключения договора аренды водных участков. После этого арендаторы, как правило, начинают заниматься промышленным ловом, а с любителей, желающих с удочкой или со спиннингом порыбачить – взимают плату.

– В Бобруйске под коллективным обращением против сдачи в аренду рек и каналов с прилегающими пойменными водоемами на территории Беларуси подписалось 911 человек, – сообщил нам активист инициативы Вячеслав Огурецкий. – Мы отправили подписи в Министерство сельского хозяйства и продовольствия (проблема находится именно в их компетенции). Однако спустя несколько дней собралось еще 200 подписей – то есть люди еще продолжают сдавать заполненные бланки. В основном подписи собирались по магазинам для рыбаков. Подписываются охотно, хотя многие не верят в то, что подписи могут на что-то влиять…

Рыбаки возмущены, что водные участки берутся в аренду, и там производится промышленный лов рыбы. Ведь, по сути – это узаконенное браконьерство! А с любителей-рыболовов за удовольствие отдохнуть с удочкой или со спиннингом берут от 5 до 30 рублей в день!

Для Бобруйщины проблема пока не столь актуальна, но она тоже существует. Давно сдана в аренду часть Березины между деревнями Стасевка и Углы. А участок реки, находящийся между поселком Елизово и деревней Чучье, вообще огородили забором – туда даже пройти нельзя!

Общаясь со многими людьми на эту тему, я убедился, что многие бобруйчане не в курсе существующей проблемы. Поэтому мы будем информировать граждан, а также отстаивать наше право на беспрепятственный доступ к водоемам, и далее.