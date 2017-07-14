С завтрашнего дня налоговая усложнит жизнь белорусам 38 14.07.2017, 15:32

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Новый закон вступает в силу 15 июля.

С завтрашнего дня налоговики уже смогут требовать декларацию хоть каждый месяц, срок истребования может достигать 10 лет, подтвердить свои доходы нужно будет в течение месяца, а декларацию подать — в течение 10 дней после получения запроса. Разбираемся с юристом, какие ситуации возможны с завтрашнего дня, пишет onliner.by.

Налоговая запросила декларацию: что это значит?

— Здесь два варианта. Первый. Ваши расходы и стоимость вашего имущества превысили доходы на 250 и более базовых величин (от 5750 рублей), — говорит юрист налоговой практики REVERA Екатерина Попова. — Когда это может произойти? Если вы, например, купили квартиру или машину. И вообще, в последнее время совершали много крупных покупок, а ваш доход не такой и большой, и налоговая это заметила.

Второй вариант. Вы участвуете в административном или уголовном процессе, и КГК, МВД, КГБ, органы прокуратуры или Следственный комитет отправили в налоговую письменный запрос.

К слову, по умолчанию декларацию ежегодно подают госслужащие (судьи, депутаты парламента, начальники подразделений Следственного комитета, прокуроры и другие), а также их супруги и близкие родственники, проживающие и ведущие совместный бюджет. Это предусматривает закон о борьбе с коррупцией.

И что мне делать с этим запросом?

Главное — не откладывать. На то, чтобы заполнить и подать декларацию, вы имеете 10 рабочих дней. Запрос вручается лично под роспись или высылается по почте заказным письмом.

Как правильно заполнить декларацию?

Форму декларации можно найти на сайте МНС или взять распечатанные бланки в налоговых. О том, какие доходы и имущество нужно декларировать, мы рассказывали в прошлом материале.

— При заполнении декларации подумайте и вспомните, не брали ли вы в долг. Полученный заем может быть одной из причин, почему ваши расходы больше доходов. Указав заем, лицо обосновывает легальность расходов, — предупреждает юрист. — Если заем вы получили от родственников (родителей, родных братьев и сестер), налог платить не нужно. Если заняли у друзей и неблизких родственников — подоходный платить придется. Но при этом есть нюанс: при возврате займа уплаченный ранее налог подлежит возврату или зачету.

Все ли имущество нужно декларировать?

Нет. Личные вещи стоимостью до 2000 базовых величин (это 46 тысяч рублей) можно не указывать в декларации. Например, если в июне вы купили ювелирное украшение за 45 тысяч, то при подаче декларации после 15 июля 2017-го его можно не указывать.

О том, что нужно обязательно декларировать, мы уже говорили раньше. Важно помнить, что по новому закону нужно обязательно декларировать недостроенные квартиры и машино-места.

Что будет, если указать неполную информацию о доходах и имуществе? Я ведь могу что-то и забыть...

С 15 июля также вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, и штраф за недостоверное декларирование будет распространяться только на госслужащих и их родственников, которые обязаны подавать декларацию о доходах и имуществе согласно закону о борьбе с коррупцией. Размер штрафа при этом уменьшен до 20 базовых величин (460 рублей).

— Для всех остальных лиц штраф за недекларирование или недостоверное декларирование формально отменен, — говорит юрист. — Пока сложно сказать, как будут наказывать тех, кто все-таки не подал декларацию, подал невовремя или внес недостоверные сведения. Теоретически, налоговая может применить административную ответственность по другому составу правонарушения: непредставление документов и иных сведений для осуществления налогового контроля либо представление недостоверных сведений, что также повлечет наложение штрафа от 2 до 30 базовых величин.

До сегодняшнего дня включительно за неполную информацию в декларации вы могли получить штраф от 5 до 50 базовых величин (115—1150 рублей).

Как подать декларацию?

Самостоятельно или через представителя. Либо же по почте. В этом случае днем ее представления является дата почтового отправления, а не получения.

— Если вы уезжаете в отпуск или по каким-то другим причинам не можете представить декларацию, можно обратиться в налоговую и попросить отсрочку, — советует юрист.

Декларация отправлена. Сколько будет длиться проверка?

По новым правилам — до 30 календарных дней. Если объем работы большой (у вас много расходов и имущества, например), проверка может быть продлена еще на 15 рабочих дней.

Также проверка может быть приостановлена на срок до 3 месяцев, если:

вам направляют запрос и просят пояснить источники доходов;

в рамках проверки налоговая направляет запрос в государственные, иностранные органы и другие организации;

невозможно провести проверку, так как проверяющий или проверяемый отсутствуют из-за временной нетрудоспособности.

В налоговой проверили мою декларацию, теперь просят пояснения. Почему?

Не пугайтесь. Такое возможно в следующих ситуациях:

в ходе проверки налоговая выяснила, что ваши расходы превышают задекларированные доходы;

есть сомнения относительно источника доходов.

— Если так произошло, у вас потребуют письменно пояснить источники дохода в течение 30 календарных дней, — говорит Екатерина. — Формально налоговая не будет учитывать информацию о ваших доходах, если прислать их позже этого времени. Исключение — временная нетрудоспособность или нахождение за пределами Беларуси (при документальном подтверждении).

Пояснения об источниках доходов пишутся в свободной форме и должны содержать:

если источник дохода — физлицо, то его ФИО и место его жительства;

если доход получен от юрлица, то его наименование и местонахождение;

и в любом из названных выше случаев: размер и дата (период) получения дохода и иные сведения об источнике дохода (при наличии).

Для убедительности лучше предоставить в налоговую документы, подтверждающие данные пояснения.

А если не представить пояснения, что будет?

— Налоговая сама сопоставит ваши доходы и расходы, исходя из тех данных, что у нее есть. На сумму превышения расходов над доходами будет начислен налог по ставке 16%, — говорит юрист. — Всегда есть вероятность того, что налоговая не знает про все ваши доходы (подарки от близких родственников, займы, наследство и пр.). Поэтому лучше все же дать пояснения: это уменьшит или снимет необходимость доплаты подоходного налога.

Что делать, если налоговая выявила, что расходы превысили доходы?

— Обязательно и не откладывая заплатить подоходный налог, — считает юрист. — Налоговые органы выдадут вам извещение на уплату подоходного налога с физлиц, в котором будет указана крайняя дата уплаты. Пропуск этой даты влечет административную ответственность в виде штрафа и пеню, а в случае неуплаты крупной суммы налога (1000 базовых и более) — уголовную ответственность. Поэтому на будущее — планируя свой бюджет, следует также следить, чтобы расходы не превысили доходы.